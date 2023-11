Tyskland ber om tilgivelse for forbrytelser i kolonitiden

– Jeg vil gjerne be om tilgivelse for det tyskerne gjorde mot deres forfedre her, sa Steinmeier under et besøk til Maji Maji-museet i den sørlige byen Songea.

Tanzania var en del av det tyske Øst-Afrika, som opplevde et av de blodigste opprørene i kolonihistorien mellom 1905 og 1907.

Ifølge eksperter ble mellom 200.000 og 300.000 medlemmer av urbefolkningen i landet drept under det såkalte Maji Maji-opprøret, hovedsakelig i forbindelse med tyske styrkers ødeleggelse av åkre og landsbyer.

Steinmeier uttrykte skam over hendelsen, og sa at Tyskland er klare for å samarbeide med Tanzania om en «felles bearbeidelse» av fortiden.

– Det som skjedde her, er vår felles historie. Historien til deres forfedre og historien til våre forfedre i Tyskland, sa han.

Storbritannias Kong Charles har den siste tiden mottatt kritikk for å ha unngått å unnskylde for kolonitidens forbrytelser. Under et besøk til Kenya tirsdag uttrykte kongen sin «dypeste anger» for det han kalte avskyelige og uforsvarlige voldshandlinger i landet, men overbrakte ingen offisiell beklagelse.