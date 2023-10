Norske religionsledere fordømmer drap på sivile i Midtøsten

– Lederforumet uttrykker vår dype medfølelse med alle som lider i denne krigen. Vi vil appellere til medmenneskelighet i møte med denne menneskeskapte katastrofen, skriver de i en uttalelse.

Uttalelsen er signert av høytstående medlemmer fra blant andre Den norske kirke, Muslimsk Dialognettverk og Det Mosaiske Trossamfund.

Videre skriver de at de er bekymret for at situasjonen i Midtøsten vil føre til mer jødehat og muslimhat rundt om i verden.

– Vi ønsker alle det samme. Vi ønsker en slutt på drapene. Vi ønsker fred, heter det avslutningsvis.

Rundt 1400 israelere og utenlandske borgere ble drept da Hamas gikk til angrep 7. oktober. Siden da er minst 8000 drept eller savnet på Gazastripen.