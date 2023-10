– Dialogen mellom trossamfunn er her en viktig ressurs for oss, sier Støre til Vårt Land.

Rakett mot sykehus i Gaza opprører og spenning smitter også til vår del av verden. Hendelsen er etterfulgt av demonstrasjoner og voldshandlinger flere steder i Europa.

Mandag ble to svenske fotballsupportere drept i et terrorangrep i Brussel og landets myndigheter stempler det som et terrorangrep.

– Det er ringvirkninger av krigen, erkjente statsministeren i Stortinget denne uken.

Støre forsikrer at regjeringen «følger nøye med» for å forstå trusselbildet som kan oppstå også her hjemme.

Da handler det ikke bare om sikkerhetskrefter. Støre løfter også frem tros- og livssynssamfunnenes rolle i en mer spent situasjon.

Og fredag besøker han selv synagogen i Oslo og moskeen Islamic Culture Centre.

Slik forklarer Støre hvordan livssyns-dialog virker

– I Norge har vi gode dialogtradisjoner å trekke på mellom ulike miljøer, tros- og livssynssamfunn. Det er ikke noe vi oppretter fordi det er en situasjon, men fordi vi har hatt den dialogen lenge. Det mener jeg har bidratt til å ta ned konfliktnivået i slike saker i Norge, sa Støre i ukens muntlige spørretime.

Der var det Høyre-leder Erna Solberg som ville vite hva regjeringen gjør for å beskytte Norge mot «et oppsving av voldelig ekstremisme» i kjølvannet av Gaza-krigen.

I intervju med Vårt Land utdyper Støre hvorfor han løfter frem at nettopp tros- og livssynssamfunnene kan bidra mot polarisering og økt konfliktnivå også her hjemme.

– Det er en veldig stor ressurs for oss som land, at vi i et samfunn med mangfold har dialog, forståelse og en vilje til å ta tak i temaer tidlig.

SIKKERHET: I ukens spørretime tok Høyre-leder Erna Solberg opp hvordan Norge selv sikrer seg mot ny utrygghet etter Gaza-krigen. Støre trakk også frem tros- og livssynsfeltets rolle. (Heiko Junge/NTB)

Minner om muslimer i ring rundt synagogen

Han minner om at ulike trossamfunn har stilt opp for hverandre når det har oppstått utrygghet hos et av dem.

– Jeg blir både glad og rørt over å se det. Vi hadde jo det eksempelet da det var skutt mot synagoger, at det kom ledere fra muslimske trossamfunn og stilte seg i ring rundt synagogen. Denne typen handlinger kan vi få i Norge – det synes jeg er veldig flott.

Det var vinteren 2015 unge muslimer dannet en «Fredens ring» rundt synagogen i Oslo. Da hadde det i Europa vært flere anslag mot jøder fra ekstreme islamister. Uken i forveien var det angrep mot synagogen i København.

Og etter at Al-Noor Islamic Centre i Bærum ble angrepet av en høyre-ekstrem norsk terrorist i august 2019, arrangerte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) en «Trygg i bønn»-støttemarkering sammen med Islamsk Råd Norge.

Ny utrygghet

I Stortingets spørretime onsdag uttrykte flere partier dyp uro etter krigsutviklingen mellom Palestina og Israel de siste dagene.

Den gir også demonstrasjoner og påfølgende uroligheter i flere europeiske land.

Statsminister Jonas Gahr Støre poengterer at regjeringen følger dette nøye.

Noe langvarig «nedenfra» – det kan ha effekt

Dialogtradisjonen har ifølge statsministeren vokst frem over tid. Og samtalene mellom tros- og livssynssamfunnene har kommet nedenfra fra organisasjonene selv.

– De har vært organisert litt ulikt, men de møtes jo også sammen med veldig ulike utgangspunkt for å ha samtaler om hvordan vi lever i et samfunn med ulike tros- og livssyn.

At de med jevne mellomrom kan ha møter også med lokale og sentrale myndigheter, anser Støre som «en veldig viktig ressurs».

Vil ikke bare diskutere det i «den skarpe enden»

– Men slikt spiller altså en rolle i å gjøre Norge mer robust når spenninger øker?

– Ja, fordi veldig mye av diskusjonen rundt utrygghet går på hvordan kan vi få mer politi, mer etterretning og mer i «den skarpe enden». Det må vi vurdere hele tiden. Men jeg prøver også å løfte oppmerksomhet i en annen retning også, svarer Støre.

– Det dreier seg om forebygging: Hvor er det vi kan både hindre at unge mennesker faller utenfor, at motsetninger mellom folk med tro og livssyn vokser til alvorlige spenninger, spør han.

Der er også samtaler og dialog «en viktig ressurs».

– Tenker regjeringen å koble livssynsnettverk på i en mer spent situasjon enn nå?

– Nei, men jeg tror vi kommer til å ha glede av å ha mer aktiv dialog. Det ser jeg frem til å ha. Også selv. For: Dette er noe som ikke bør være myndighetsskapt, svarer Støre.