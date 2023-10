– KrFU maner opp til kulturkrig

Breivik reagerer på at KrFU-leder Hadle Bjuland vil skrote eksisterende lovverk for juridisk kjønnsskifte.

Denne helgen skal nemlig KrFUs landsmøte stemme over om de vil vedta resolusjonen til ungdomspartileder, Hadle Rasmus Bjuland. Den innebærer en innstramming av lovverket som gjør det mulig å skifte juridisk kjønn.

Det får Unge Venstre-lederen til å se rødt:

– Jeg håper at KrFUs landsmøte ikke går i retning av en politikk som gjør vondt verre for transpersoner. Det kan være realiteten hvis dette blir vedtaket, sier Breivik overfor Vårt Land.

– Burde være like enkelt som å bytte navn

Unge Venstre-lederen mener at det å bytte kjønn i folkeregisteret burde være omtrent like enkelt som det å bytte navn.

Lovverket og retningslinjene for kjønnskorrigering kom på plass i 2016 under Solberg-regjeringen. Den gjorde det mulig å skifte juridisk kjønn uten henvisning fra helsevesenet.

– Hadde man faktisk vært opptatt av rettighetene til transpersoner hadde KrFU ikke havnet i dette sidesporet — Ane Breivik, leder Unge Venstre

Det er dette lovverket Breivik forsvarer:

– Endringene fra 2016 kom av en grunn. De skader ingen. Før stilte vi krav om kastrering for å skifte juridisk kjønn. Jeg er glad for at samfunnet ikke tvinger personer til å gjennomgå helt irreversible medisinske inngrep for å kunne leve i samsvar med det de innerst inne kjenner seg som.

Breivik tror KrFU-lederens utspill ikke primært handler om politikk:

– At KrFU vil mane til denne kulturkrigen synes jeg er veldig leit. Bjulands utspill handler ikke om å hjelpe unge som sliter, det handler om en verdikonservativ kamp, sier Breivik.

– På hvilken måte er denne uttalelsen å mane til kulturkrig?

– Hadde man faktisk vært opptatt av rettighetene til transpersoner hadde KrFU ikke havnet i dette sidesporet. Vi har på ingen måte oppnådd et samfunn med full aksept for dem som velger å gjennomføre kjønnskorrigerende behandlinger.

Vil beholde 16-års grensen

– Du er ikke med på premisset til KrFU om at det er mange potensielle fallgruver med vedtaket?

– Når du er 16 år gammel er du gammel nok til å valg innen egen helse. Det å kunne skifte juridisk kjønn er noe man kan endre tilbake, så det er vanskelig å se hvilke fallgruver dette medbringer.

AUF reagerer: – Respektløst

Breivik er ikke den eneste som reagerer på utspillet fra KrFU-lederen.

– Jeg synes dette er respektløst av lederen i KrFu, skriver Fredrik Sørlie, ansvarlig for Feminisme, likestilling og inkludering i sentralstyret til AUF.

Han mener forslaget innskrenker rettighetene til en allerede sårbar gruppe, hvor mange har negative møter med vårt helsevesen.

– Jeg skjønner helt ærlig ikke hvorfor Hadle blir så plaget av at mennesker skal få muligheten til å være den de er, skriver Sørlie.

Sørlie kaller det er provoserende at KRFU ønsker å frata noen retten til god helsehjelp og oppfølging.

Oppdatert fredag 20. oktober kl. 12:44: Artikkelen er oppdatert med reaksjon fra Fredrik Sørlie i AUF.

