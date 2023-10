Det sier KrFs utenrikspolitiske talsmann Dag Inge Ulstein til Vårt Land. Også Rødts innvandringspolitiske talsmann, Tobias Drevland Lund, reagerer kraftig:

– Frps moralske havari vil ingen ende ta, og det viser dette forslaget tydelig, sier han til Vårt Land.

Tirsdag fortalte Vårt Land at Fremskrittspartiet nå fremmer et privat lovforslag i Stortinget: Norskregistrerte redningsbåter som plukker opp skipbrudne migranter i Middelhavet, bør miste det norske flagget. For de skader Norges omdømme.

Lovforslaget lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen fremme de nødvendige lovendringsforslag for å sikre hjemmelsgrunnlag til å tilbakekalle et skips rett til å seile under norsk flagg av hensyn til nasjonale interesser.»

«Forlengede arm»

Frps talsmann Erling Wiborg sier partiet ønsker en slutt på at hjelpeorganisasjoner leier inn redningsbåter som patruljerer Middelhavet:

– Skipene som er leid inn av ulike hjelpeorganisasjoner, blir den forlengede armen til menneskesmuglerne, som sender store grupper migranter over Middelhavet til Europa.

Derfor ønsker Frp også at skip som redder opp skipbrudne, frakter disse tilbake til havner i Nord-Afrika, og ikke til Europa.

Leger Uten Grenser opplyser at tre prosent av de som plukkes opp i Middelhavet, reddes av et skip fra en frivillig hjelpeorganisasjon.

«Selvsagt skal vi hjelpe»

Lovforslaget får KrF til å se rødt. Dag Inge Ulstein langer ut mot KrFs tidligere regjeringspartner:

– Konsekvensen av det Wiborg tar til orde for er at mange flere mennesker vil drukne. Bare skipet Geo Barents alene har siden 2021 reddet 7.918 mennesker. Det er ufattelig at Wiborg vil ramme et arbeid som redder så mange liv.

To norske skip seiler i dag i Middelhavet. Ocean Viking blir styrt av organisasjonen SOS Méditerranée, mens Geo Barents blir styres av Leger uten grenser.

– Disse båtene hjelper når det skjer et forlis eller er fare for drukning, og det er vi folkerettslig forpliktet til å gjøre. Norge er en sjøfartsnasjon. Selvsagt skal vi hjelpe, sier Ulstein.

350 mennesker døde

Han minner om at det er ti år siden Lampedusa-forliset, da en fiskebåt med 500 mennesker kantret.

– 350 av passasjerene døde, og de overlevende fikk en bot hver på 5.000 euro. Det er hjerterått å komme med en slik uttalelse fra Wiborg, når vi vet at hans forslag ikke fører til færre flyktninger, kun en massiv oppgang i dødsfall.

Frps argument

Når Frp og Wiborg skal forklare hvorfor de vil ta flagget fra norske skip som blir brukte som redningsbåter, er dette hovedargumentene:

Skipene er med å øke migrasjonspresset mot Schengen-området, særlig mot medlemslandene ved Middelhavet.

Dette utfordrer igjen asylsystemet i Schengen, og kan skape gnisninger mellom medlemslandene i Schengen, der Norge er med.

Redningsaktiviteten skader Norges internasjonale omdømme og diplomatiske bånd til landene ved Middelhavet.

«Flere dør på havet»

Drevland Lund sir at Frps forslag om at skipene ikke skal frakte skipbrudne flyktninger til trygge havner i Europa i verste fall kan føre til at flere mennesker dør på havet.

– Både drukningsdød, men også om bord på skipene hvis de må snu og seile den lange veien tilbake til Nord-Afrika.

Rødts talsmann avviser at redningsskipene øker presset mot Schengenområdet:

– Skipene som redder flyktninger fra drukningsdøden på Middelhavet er ikke katalysatoren eller driveren for den økningen i antall mennesker som flykter over havet. Dette er mennesker som flykter fra krig, konflikt, sult og klimaendringer.