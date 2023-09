Jeg og kona har vært gift i tre år. I begynnelsen hadde vi sex ett par ganger i uken. Det er alltid fint når vi har sex, og jeg ville helst hatt det daglig. Det siste halvåret har det blitt stadig sjeldnere; hun stresser med ting på jobb, må tidlig opp, har hodepine etc. Nå har hun begynt å snakke om at hun vil ha barn, noe jeg også vil.

Hun sier at hun elsker meg, og vi har det stort sett bra sammen, men dette gnager på meg. Og jeg vet at dersom vi får barn blir det enda færre anledninger for sex. Dette virker kanskje som en teit problemstilling, men for meg har det blitt en stor greie. Bør jeg bare ta meg sammen og være fornøyd?

Hilsen han teite

Kjære «han teite»,

Å ville ha sex med partneren sin er ikke teit! Sex er en av flere måter man deler nærhet med et annet menneske, og er en viktig del av de fleste parforhold. Det skiller et kjæresteforhold fra vennskap eller andre nære relasjoner, og er noe intimt og privat kun dere to deler. Dermed er det forståelig at det blir vanskelig når dere har ulike forventninger til denne delen av samlivet.

Du nevner at kona di «sier at hun elsker meg», og det får meg til å undres over avvisningen av fysisk nærhet like fullt gjør at du føler deg mindre elsket?

Nakenhet og sårbarhet

Selv om man kan forstå at det ikke passer å ha sex hver gang man tar initiativ, kan det like fullt være sårende å bli avvist. Bekreftelser på at en er tiltrekkende for partneren sin er viktig. Sex innebærer fysisk nakenhet, og på et vis er man også avkledd emosjonelt. Man har mindre å gjemme seg bak. Det kan skape veldig fine øyeblikk, men det gjør også settingen sårbar for begge parter.

Når man har ulike ønsker, kan det gi rom for en rekke faktorer som kommer i veien for seksuell nytelse, som usikkerhet, skam eller prestasjonsjag. Å snakke med hverandre er avgjørende. Det er viktig at begge føler seg fri til å si nei, og gode grenser er nødvendig. Ved å snakke om hva man liker, savner og strever med, har man et bedre utgangspunkt for å ivareta begges behov.

Sex begynner på kjøkkenet

Grovt sett er det slik at menn og kvinner ofte har ulike tenningsmønster. Det er vanlig at kvinner trenger noe mer forspill for å bli tent, mens mange menn er litt kjappere på pletten. Overordnet kan man også si at menn i større grad tennes av det visuelle, som å se kona si i undertøy, mens det for kvinner gjerne er et mer sammensatt bilde. Mange undervurderer sammenheng mellom hvordan man har det på andre fronter, og hvordan sexlivet er.

Å føle at partneren din er investert i forholdet, at dere gjøre hyggelige ting sammen, at hjemmet deres er ryddig, at dere snakker om hvordan dere har det, kan bidra til å legge et grunnlag også for den seksuelle nærheten. Dersom det er slik at kjæresten din er stressa for tiden, hva trenger hun for å få det bedre? At du tar en større del av husarbeidet? At du lytter til hva som tynger henne på jobben? At du gir henne en massasje, eller lager en kopp te til henne mens hun ser en TV-serie?

Når man opplever at den andre er kjærlig og oppmerksom på andre områder, er det også lettere å være fysisk nære.

Sex kan styrke forholdet

Samspillet mellom sex og samliv går også andre veien. Mange gir uttrykk for at i perioder der de har mye sex, krangler mindre. Kanskje handler dette om at man prioriterer parforholdet og er kjærlige med hverandre. Noen tenker at alle problemer må løses før forholdene ligger til rette. Men noen ganger kan man også løse floker ved å ha sex. Kanskje oppstår krangler eller mistrivsel nettopp fordi den ene parten føler seg lite sett?

Det er også slik at når man sjelden har sex, kan det bli en vane som gjør at sexlysten dempes. Tidvis kommer beslutningen først, og så bygger lysten seg opp underveis. Å sette sex inn i kalenderen virker kanskje ikke romantisk, men kan være en måte å styrke forholdet.

Ingen kan lese tanker

Mange vegrer seg for å ta opp disse temaene. Man kan kjenne seg flau eller være redd for å si noe feil. Når vi unnlater å snakke om noe som betyr mye for oss, mister man en anledning til å forstå hverandre, og risikere å gli fra hverandre.

Vet kona di at dette plager deg? Er hun fornøyd med sexlivet deres? Hvilke erfaringer har dere med egen kropp, nytelse, seksualitet og sensualitet? Er det noen negative opplevelser som står i veien for dere, og hvordan kan dette i så fall håndteres? En gjensidig forståelse og respekt står i sentrum for alle gode seksuelle opplevelser.

Med vennlig hilsen

Hanna Punsvik Eielsen