Norge øker støtten til småbønder og fiskere i u-land

Det melder regjeringen på sine nettsider.

Det var på Global Citizen-festivalen i Central Park i New York at utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) kunngjorde at regjeringen vil øke kjernestøtten til Det internasjonale fondet for landbruksutvikling (IFAD) med 50 prosent.

Dette tilsvarer ifølge regjeringen 927 millioner kroner i perioden 2025-2027.

– Folk må settes i stand til å brødfø seg selv og samfunnene rundt seg. Det er ofte lite som skal til for at fattige småbønder og fiskere kan levere sunn og trygg mat i større mengder enn i dag, men de trenger hjelp til å utvikle landbruk og fiskeri som er tilpasset klimaendringene. Denne type matproduksjon er avgjørende for bekjempe sult, sier Tvinnereim.

Regjeringen opplyser at IFAD vil bruke pengene i sårbare områder på landsbygda i utviklingsland på en måte som gjør landbruket mer tilpasset klimaendringene og som bedre verner om det biologiske mangfoldet. Pengene skal også stimulere til større private investeringer i landbruket.