«Mr. Nobel» Geir Lundestad er død

Det opplyser familien til Aftenposten. Lundestad gikk bort fredag denne uken etter en tids sykdom.

– Vi mottar denne nyheten med stor sorg, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen til avisen.

I en uttalelse til NTB skriver Reiss-Andersen og direktør for instituttet, Olav Njølstad, at Lundestad gjorde en formidabel innsats for å styrke fredsprisens posisjon i Norge og verden.

– Et markant og fargerikt ansikt

Lundestad jobbet som Den Norske Nobelkomités sekretær og Det Norske Nobelinstitutts direktør i totalt 24 år.

Reiss-Andersen sier at Lundestad fortjener anerkjennelse for det viktige og betydningsfulle arbeidet han har utført for Den Norske Nobelkomité.

– Sammen med komiteens ledere et markant og fargerikt ansikt utad for de norske nobelinstitusjonene, skriver Reiss-Andersen og Njølstad.

Også Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) hyller Lundestad.

– Mine varmeste tanker i dag går til hans nærmeste familie og venner. Jeg har møtt ham mange ganger og minnes hans varme og smill, og ikke minst hans kunnskapsrikdom, skriver Borgen på sin Facebook-side.

I 2008 ble han utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden av kong Harald for sin samfunnsnyttige innsats som mangeårig direktør av Nobelinstituttet og sekretær for Nobelkomiteen, samt hans deltakelse i den offentlige debatten.

– «Mr. Nobel»

Lundestad styrte instituttet i årene fra 1990 til 2014.

Aftenpostens kommentator Harald Stanghelle omtaler Lundestad som «Mr. Nobel».

– Geir Lundestad var mye mer enn den «fredens sekretær» han selv omtalte seg som. Han var en bygger som utvidet Nobel-sfæren og gjorde den større og viktigere, skriver Stanghelle.

Professor

Lundestad ble født 17. januar 1945 i Sulitjelma i Fauske.

«Allerede i ungdomstiden gjorde den begavede rektorsønnen seg bemerket som en flittig leser av bøker og tidsskrifter om internasjonale forhold,» skriver historiker Knut Einar Eriksen i Store norske leksikon.

«Denne glødende interessen ble kombinert med journalistisk virksomhet i lokalavisen og en plass på Bodø/Glimts juniorlag i fotball. Den nordnorske forankringen og den tidlige forkjærligheten for historie, journalistikk og fotball har preget hans senere liv,» skriver Eriksen videre.