Asheim sier til kanalen at tidslinjen vil vise at Høyre og Erna Solberg har gitt riktig informasjon i saken og at hele aksjelisten ikke kunne kommet ut før valget.

Gjennomgangen vil også vise at Solberg ikke ble kjent med hele listen før onsdag, ifølge Asheim.

[ Emil André Erstad: «Det er vanskeleg å tru Erna Solbergs historiefortelling» ]