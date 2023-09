Kristen-kommunist i kommunestyret på Karmøy

– Jeg synes blir veldig spennende å få lov til å være med å påvirke Karmøy-politikken.

Det sier Kristian Mateo Norheim, Rødt Karmøys listetopp, til Vårt Land over telefon.

I tillegg til å være politiker er Norheim også dypt personlig kristen. Da Vårt Land møtte han i august fortalte han at det er sterk kobling mellom troen og hans politiske engasjement.

Nå skal han være representant i kommunestyret de neste fire årene. Rødt endte dette valget opp med 2 prosent av stemmene, en oppgang på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med kommunevalget i 2019.

2 prosent av stemmene gir ett sete i kommunestyret det er listetoppen som får den plassen.

Møter blå horde

Norheims suksess til tross: Det var Frp som er valgvinnerne i Rogalands kommunen.

Partiet fikk 9 av de 45 setene i kommunestyret, noe som er 3 flere enn de hadde i forrige periode. Både AP og den lokale listen Karmøylista fikk 7 seter hver. Høyre fikk 6, mens KrF fikk 5.

Rødts representant er forberedt på at han kan komme til å møte motstand.

– Jeg tror det kan bli tøft! Det har vært et tøft politisk klima i Karmøy de siste årene, med mye krangling og personkonflikter. Spesielt når jeg ser hva en del andre partier mener om Rødt, så tror jeg nok vi vil møte en del motstand.

Blant saker han vil kjempe for nevner han tiltak mot fattigdom, motstand mot privatisering av velferdstjenester, og motstand mot havvind utenfor Karmøy som de tre viktigste.

STERK I TROEN: Norheim mener profilering inn mot kristne miljøer kan ha hjulpet partiet med å sanke stemmer. (Erlend Berge)

Bibelsitater i kommunestyresalen

I tillegg til å nå skulle sitte i kommunestyret, jobber Norheim også som lærer på ungdomsskole – samt som ungdomsleder i menigheten sin.

Han mener likevel det ikke er noe problem å få tid til alt sammen.

– Jeg har alltid vært strukturert, så jeg er ikke redd for at tiden ikke strekker til. Alt jeg gjør handler om å jobbe med mennesker, og det gir meg noe! Så lenge det du driver med gir deg noe vil du alltid finne ny energi, sier han, og henviser til Jesaja 40:31:

«Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.»

Norheim er både stolt og opptatt av at sin tro. Han mener at en profilering av ham selv inn mot kristne kretser kan ha hatt en positiv effekt på valgresultatet.

– Jeg har hørt fra familiemedlemmene til noen av dem som stilte til valg for KrF at de selv skulle stemme Rødt. Jeg tror vi har klart å vise at Rødt er et åpent parti, der mange før har trodd at vi har vært kommunister av verste sort.

– Blir det bibelsitater i kommunestyresalen fremover?

– Det skal du ikke se vekk ifra!

