Over 2000 døde etter skjelvet i Marokko – Spania sender redningsarbeidere

Mange land har tilbudt seg å hjelpe, og søndag ble det kjent at Spania sender 56 redningsarbeidere etter oppfordring fra marokkanske myndigheter.

– Vi vil sende alt som måtte være nødvendig, sier den spanske forsvarsministeren Margarita Robles.

Hun legger til at den første fasen av arbeidet er avgjørende for å finne folk som ligger under sammenraste bygninger.

Et etterskjelv med en styrke på 3,9 rystet Marokko søndag, samtidig som letingen etter overlevende pågikk for fullt.

Mange tilbyr hjelp

I tillegg til Spania har også Frankrike, Tyskland, Norge og flere andre land har sagt at de er rede til å bistå hvis Marokko ber om hjelp.

Innenriksdepartementet i Marokko har så langt registrert 2012 døde. Dette tallet ble presentert lørdag kveld, og på det tidspunktet var det 2059 registrerte skadde. Tilstanden var kritisk for over 1400 av dem, og det fryktes at antall døde vil fortsette å stige.

Flesteparten av de døde er funnet i provinsen Al Haouz, der skjelvets episenter var. Jordskjelvet rammet et område i Atlasfjellene sent fredag kveld, og styrken var på 6,8, ifølge målinger fra det amerikanske jordskjelvsenteret USGS.

Skjelvet fant sted rundt 70 kilometer unna nærmeste storby, Marrakech. Der er ødeleggelsene store, og redde innbyggere har sovet utendørs to netter på rad.

Under åpen himmel

51 år gamle Mouhamad Ayat Elhaj har tilbrakt de siste nettene på gaten sammen med familien, nær den historiske medinaen i Marrakech. Han valgte å gjøre det slik etter å ha sett at familiens bolig var blitt skadet i skjelvet. Blant annet hadde han sett sprekker i veggene.

– Jeg kunne ikke sove der. Jeg ber myndighetene om å hjelpe meg og få en ekspert til stedet som kan vurdere om det er mulig for meg å dra tilbake til huset eller ikke. Jeg kommer ikke til å dra hjem hvis det er farlig, sa han til Reuters natt til søndag.

Et stykke unna gamlebyen i Marrakech hadde familier samlet seg til utendørsnatt nummer to, både på åpne plasser og langs veier. Elleve år gamle Jowra, som var sammen med pappaen sin, sa at hun synes det er vanskelig å måtte sove nær fremmede.

68 år gamle Noureddine Lahbabi, som er pensjonert og har fire barn, sier han også besluttet å sove utendørs for andre natt på rad.

Alle hus ødelagt

Også høyt oppe i Atlasfjellene samlet folk seg til en ny natt under åpen himmel. Det kraftigste skjelvet på mer enn 60 år i Marokko har lagt hele landsbyer i grus.

I landsbyen Amizmiz, nær skjelvets episenter, gravde redningsarbeidere seg gjennom sammenraste bygninger med bare hendene. Fasade- og murbiter hadde falt ned og sperret av trange gater. Utenfor et sykehus lå rundt ti døde personer skjult under tepper.

– Jeg løp av gårde for å få med meg barna utenfor da jeg følte jordskjelvet ryste grunnen under beina mine, og huset lente seg over. Men naboene mine klarte det ikke, forteller Mohamed Azaw.

– Dessverre ble ingen i den familien funnet i live. Faren og sønnen ble funnet døde, og det letes fortsatt etter moren og datteren, sier Azaw.

Mangler mat

I Asni, rundt 40 kilometer sør for Marrakech, er nesten alle husene ødelagt. Innbyggeren Mohamed Ouhammo sier at det er lite mat å oppdrive etter at hustak har rast sammen og man ikke lenger har tilgang til kjøkkenene.

En annen innbygger i Asni, Montasir Itri, sier at det letes etter overlevende der.

– Naboene våre ligger under ruinene, og folk jobber hardt for å redde dem ved hjelp av alle midler vi har i landsbyen, sier han.

Landsbyen Tansghart i samme område ligger på en side av en dal der veien fra Marrakech går videre opp i de høye Atlasfjellene. Landsbyens tidligere vakre hus, som klynget seg fast i en bratt skråning, er blitt åpne gap. Boliger som fortsatt står igjen, mangler deler av vegger eller fasader. To moské-minareter har rast sammen i landsbyen.

Mistet alt

I landsbyen Moulay Brahim høyt oppe i fjellene sitter Lahcen i et hjørne. Han er utrøstelig etter å ha mistet kona og fire barn i jordskjelvet.

49-åringen sitter med bøyd nakke og med kroppen sammenkrøpet i smerte.

– Jeg har mistet alt, sier han med knapt hørbar stemme.

Hasna, en kvinne i 40-årene, sitter ved døren til boligen sin i landsbyen. Hun er fortsatt i sjokk.

– Det er en grusom tragedie. Vi er alle forskrekket over det som har skjedd, sier hun.

Lørdag hadde redningsarbeidere tatt i bruk anleggsmaskiner for å lete etter overlevende og omkomne i sammenraste hus i Moulay Brahim. I en åsside ble det gravd nye graver.

– Det er overveldende å tenke på at noen få øyeblikk med rystelser kan føre til så mye ulykke, sier en ung beboer som ikke ønsker å bli navngitt.