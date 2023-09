Limi (Frp): Uforståelig at Økokrim ikke åpner etterforskning i Huitfeldt-saken – kan svekke tilliten

Økokrim varslet torsdag at de ikke åpner etterforskning av Huitfeldt-saken.

– Det er helt uforståelig at Økokrim ikke vil åpne etterforskning om mulig innsidehandel i saken om utenriksministeren og ektemannens aksjehandel. Dette til tross for all ny informasjon som har kommet etter hennes pressekonferanse, sier Limi til NTB.

Han sier det er mange spørsmålstegn og viser til at Økokrims sjef er inhabil, og at saken nå ikke følges opp.

– Dette til tross for at eksperter med tung fagkompetanse ikke kan forstå avgjørelsen. Hva har egentlig skjedd? Jeg er redd dette svekker folk tillit til myndighetene og politikerne, sier Limi.