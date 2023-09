Økokrim tror på Huitfeldt – åpner ikke sak

Statsminister Jonas Gahr Støres statssekretær, Kristoffer Thoner, sier at de tar «Økokrims beslutning til etterretning». Samtidig raser Frp mot avgjørelsen og sier den kan svekke folks tillit til myndighetene.

Økokrim har gjort undersøkelser etter at det ble kjent at Huitfeldt hadde brutt habilitetsreglene da hun ikke var klar over ektemannen Ola Flems aksjehandel.

Ifølge Økokrim har en grundig vurdering ledet fram til at de ikke åpner sak.

– Hadde ikke kjennskap

– Økokrim iverksetter ikke etterforskning mot utenriksminister Anniken Huitfeldt. Etter en grundig vurdering er det ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, sier assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli.

Økokrim opplyser at omstendighetene i saken tyder på at Huitfeldt ikke har hatt kjennskap til hvilke aksjer ektemannen har handlet i eller gitt informasjon som kunne påvirke handlingen.

– Økokrim kan ikke se at det har fremkommet faktiske holdepunkter av noen betydning som gjør at Huitfeldts omtale av sin informasjonshåndtering ikke kan legges til grunn eller som krever nærmere undersøkelse av om innsideinformasjon kan ha blitt delt uaktsomt, skriver Økokrim i sin avgjørelse.

Forskjell fra Borten Moe

Økokrim har åpnet etterforskning av Ola Borten Moes aksjekjøp, som førte til at han gikk av som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Det er to forskjellige saker, mener Økokrim.

– Nærheten til faktisk informasjon som er aktuell å undersøke opp mot faktisk foretatte aksjehandler, er forskjellig i disse to sakene, sier Svae-Grotli.

Økokrim viser til at Borten Moe foretok aksjehandler som privatperson. Huitfeldt har derimot ikke foretatt handler eller kjent til hvilke selskaper mannen handlet i, har hun forklart.

– Selv om saken knytter seg til to statsråder i samme regjering, er omstendighetene i de to sakene likevel av ulik karakter, og må holdes atskilt fra hverandre, sier Svae-Grotli.

Økokrim-sjef Pål Lønseth har erklært seg inhabil i saken og det er derfor nestlederen som har håndtert den.

Påvirker ikke kontrollsaken

Samtidig påpeker Økokrim at nye opplysninger som stiller saken i nytt lys, kan gjøre det påkrevet å åpne etterforskning.

Utenriksministeren skal også granskes i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Der skal hele Støre-regjeringens habilitetshåndtering under lupen, og aksjesaker skal også ses på.

– Jeg noterer meg Økokrims vurdering. Å vurdere eventuelle straffbare forhold er uansett ikke kontrollkomiteen bord, det er det påtalemyndigheten som må vurdere selvstendig, sier Grunde Almeland, saksordfører i kontrollsaken.

– For kontrollkomiteen påvirker dette uansett ikke vår videre saksgang. Kontrollen med Huitfeldts habilitetsbrudd fortsetter, fortsetter han.

Frp raser

Frps Hans Andreas Limi sier det er helt uforståelig at Økokrim ikke åpner sak. Han mener det kan svekke tilliten til myndighetene.

– Dette til tross for all ny informasjon som har kommet etter hennes pressekonferanse, sier Limi til NTB.

Han sier det er mange spørsmålstegn og viser til at Økokrims sjef er inhabil, og at saken nå ikke følges opp.

– Dette til tross for at eksperter med tung fagkompetanse ikke kan forstå avgjørelsen. Hva har egentlig skjedd? Jeg er redd dette svekker folk tillit til myndighetene og politikerne, sier Limi.

Innrømmet habilitetsbrudd

Huitfeldts ektemann, Ola Flem, har blant annet handlet aksjer i Kongsberg Gruppen og lakseselskaper mens Huitfeldt har vært statsråd.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har kommet til at det er grunn til å tro at utenriksministeren har vært inhabil i flere saker.

Samme dag opplyste Økokrim at det «ikke var fremkommet opplysninger så langt» som ga grunnlag for å åpne etterforskning. Økokrims varslet torsdag at de ikke åpner etterforskning i saken.

Huitfeldt har sagt at hun ikke har delt innsideinformasjon med ektemannen.