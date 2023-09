Konverteringsterapi trenger ikke forbys, mener svensk utredning

I fjor ga den daværende svenske regjeringen en offentlig utredning i oppdrag å undersøke behovet for en kriminalisering av konverteringsforsøk.

Bakgrunnen for denne utredningen var blant en rapport kalt “Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige”, som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) – et statlig organ i Sverige som utvikler kunnskap om levekår og sivile samfunnsforhold – presenterte våren 2022. Denne rapporten viste at det finnes unge LHBT-personer i Sverige som utsettes for press til å endre legning.

Nå er resultatet av utredningen klart: En kriminalisering av konverteringsterapi er ikke den rette veien å gå, det melder svenske Dagen.

Omtales som skadelig

Utredningen slår fast at konverteringsterapi er skadelig for den rammede enkeltpersonen, så vel som for LHBT-personer som gruppe. Samtidig fremheves det at den nåværende regjeringen alt har gode muligheter til å gripe inn mot konverteringsterapi strafferettslig.

Et eksplisitt forbud anses derfor ikke som nødvendig.

Utredningen slår fast at forsøk på konvertering kan innbefattes av allerede eksisterende forbud mot blant annet ulovlig tvang, mishandling, ulovlig frihetsberøvelse, tvangsekteskap og overgrep. Konverteringsforsøk kan også innebære ærekrenkelser og fornærmelser eller hets mot en gruppe mennesker.

Samtidig slår utredningen fast at de savner en tydelig definisjon av begrepet «konverteringsterapi» (Svensk: «omvändelseförsök»). Dette samme ble også påpekt i rapporten til MUCF.

Foreslått forbudt i Norge

Sverige følger dermed antagelig ikke etter Norge, hvor det tidligere i sommer ble klart at regjeringen fremmer et forslag om å forby alle former for konverteringsterapi.

Det kan ligge årsaker, som ikke er reelle årsaker, bak et samtykke. Men vi er opptatt av at dette skal stå seg menneskerettslig — Anette Trettebergstuen, daværende kulturminister

I den norske regjeringens forslag ble strafferammen satt til bot eller fengsel inntil tre år – seks år hvis overtredelsen er grov. Det er ingen nedre grense for straff.

I den norske regjeringens forslag ble det heller ikke gitt unntak for voksne mennesker som selv samtykket til konvertering.

– Det kan ligge årsaker, som ikke er reelle årsaker, bak et samtykke. Men vi er opptatt av at dette skal stå seg menneskerettslig. Derfor har vi åpnet for at i tilfeller uten skjeve maktforhold og press over tid, kan en voksen person samtykke. Men det er viktig for oss at det ikke automatisk gir straffefritak, sa daværende Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til Vårt Land ved offentliggjøringen av lovforslaget.

Konverteringsterapi

Slik definerte den norske regjeringen konverteringsterapi i sin lovproposisjon: En samlebetegnelse som omfatter «ulike handlinger som anvendes for å få LHBT-personer, eller antatte LHBT-personer, til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet».

Forbudet mot konverteringsterapi ble presentert i juni 2023 og er til behandling i Stortinget.

