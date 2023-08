Russiske nyhetsbyråer: Wagner-sjef Prigozjin blant ofrene i flystyrt nord for Moskva

Opplysningene fra de russiske mediene gjengis av nyhetsbyrået AFP.

Det russiske nyhetsbyrået Tass har tidligere vist til russiske luftfartsmyndigheter, som opplyser at Prigozjin sto på en liste over passasjerer på flyet.

Styrtet i Russland

Ulykken skal ha skjedd i fylket Tver, som ligger mellom Moskva og St. Petersburg. Det private jetflyet var på vei fra den russiske hovedstaden til St. Petersburg, ifølge det russiske departementet for krisehåndtering.

– Det var ti mennesker om bord, inkludert tre besetningsmedlemmer. Ifølge foreløpige opplysninger omkom alle som var om bord, skriver departementet på meldingstjenesten Telegram.

Leiesoldatgruppen Wagner har tidligere spilt en viktig rolle i den russiske krigføringen i Ukraina. I juni sto Prigozjin og Wagner bak et mislykket opprør mot den russiske forsvarsledelsen.

I etterkant av opprøret ble Prigozjin omtalt som en forræder av Russlands president Vladimir Putin. Likevel ble det inngått en avtale der Prigozjin og Wagner-soldatene fikk lov til å reise til Belarus.

Fikk amnesti i Belarus

Vårt Land har tidligere skrevet om at Wagner-gruppen fikk amnesti i Belarus. I et lydklipp på Telegram som Vårt Land fikk oversatt, sier Wagner-sjefen at marsjen mot Moskva hadde funnet sted uten blodsutgytelse, men at han valgte å snu konvoiene når alternativet er at russisk blod vil flyte på en av sidene.

I klippet sier Wagner-sjefen at å snu konvoiene før de nådde Moskva alltid var en del av planen hans.

Kreml bekreftet at de hadde inngått en avtale med Wagner-gruppen. Straffesaken mot Prigozjin frafalt, og han flyttet til Belarus, ifølge Dmitrij Peskov, talsperson for president Vladimir Putin.

Wagner-krigere som ikke deltok i marsjen mot Moskva, signerte kontrakt med det russiske forsvarsdepartementet og ble en del av den regulære russiske hæren. Videre ville Wagner-soldatene som marsjerte mot Moskva ikke bli straffeforfulgt, ifølge talspersonen.

– Å unngå blodsutgytelse var viktigere enn å straffe folk, sa Peskov den 24.juni i år.





---

Dette er Wagner-gruppen

Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater. Gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Det anslås at gruppen består av rundt 25.000 leiesoldater. Disse skal være bedre utstyrt og ha høyere lønn enn de vanlige soldatene i den russiske hær.

Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik.

Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali.

Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir nå styrt og finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin.

Prigozjin ble til tider omtalt som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml.

EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen. Prigozjin er etterlyst av FBI.

Prigozjin utfordret Russlands president Vladimir Putin med å føre Wagner-styrker mot Moskva 24. juni.

Opprøret ble avblåst etter en avtale om at Prigozjin fikk flytte til Belarus.

Det er usikkert hvor mange av Wagner-soldatene som følger ham til Belarus.

Kilde: TT, BBC, NTB, Reuters

---