Det har vært knyttet ekstra spenning til Oslo Symposium i år.

Årsaken er at den kristenkonservative, borgerlige mønstringen har blitt splittet i to konkurrerende arrangementer, som følge av Norge Idag-konflikten mellom Finn Jarle Sæle og Bjarte Ystebø.

Fredag og lørdag gikk Ystebø-fløyen sin versjon av stabelen på Radisson Blue hotell på Holbergs plass i Oslo. Sæle-fløyen sitt symposium fant sted i april.

Vårt Land har sjekket besøkstall. Hvem trakk flest tilskuere?

[ Tajik på Oslo Symposium fredag: Går ikke i moské, finner ingen liberale ]

Så mange besøkte Ystebø og Sæle sine Oslo Symposium

Ifølge arrangøren hadde 400 tilskuere akkreditert seg og anslagsvis 300 var i salen på lørdag. Vårt Lands grove opptelling viste minst 200 i salen.

Det er flere enn på Sæle-fløyens symposium, som fant sted i lokalene til De frie evangeliske forsamlinger i Oslo i vår.

Verken Finn Jarle Sæle eller Norge Idags sjefredaktør, Trine Overå Hansen, har svart på Vårt Lands spørsmål om besøkstall lørdag. Men det var under 100 tilskuere i salen da Vårt Lands reporter besøkte deres symposium i april.

Før Norge Idag-splittelsen fant Oslo Symposium sted i Folkets Hus på Youngstorget. I koronaåret 2021 var det 200 påmeldte, i 2019 mellom 400 og 500, ifølge arrangøren.

PUBLIKUM: Slik så det ut i salen under Oslo Symposium på fredag. (Erlend Berge)

KrF-nestor med stikk til eget parti om kjønn

Tradisjon tro gjestet topper fra ikke-sosialistiske partier Oslo Symposium. Blant dem Henrik Asheim (H), Olaug Bollestad (KrF) og Sylvi Listhaug (Frp).

Men blant politikerne var det tidligere stortingsrepresentant for KrF fra Møre og Romsdal, skipsreder Per Sævik, som var nærmest å kaste politisk brannfakkel.

– Av Stortingets 169 representanter er det bare Senterpartiets Jenny Klinge som fronter tokjønnsideologi, sa 82-åringen da han talte lørdag ettermiddag.

Etterpå utdyper Sævik overfor Vårt Land:

– I det offentlige rom, så er Jenny Klinge prisverdig i måten hun går ut og markedsfører tokjønnsideologien, selv om det ikke er tidens melodi.

– Du sier hun er alene om det på Stortinget. Er det et stikk til ditt eget KrF?

– Jeg hadde kanskje forventet at KrF skulle vært i front i dette spørsmålet. Av det man ser i media, så er det jo Jenny Klinge som tar belastninger med å stå for dette, svarer Sævik.

PER SÆVIK: Skipsrederen fra Møre og Romsdal er også tidligere stortingsrepresentant og ordfører for KrF. Lørdag talte han på Oslo Symposium. (Berg-Rusten, Ole/NPK)

Anklaget læreplaner for å lyve om kjønn

Oslo Symposium arrangeres hvert valgår og har som mål å bidra til borgerlig valgseier. Sentralt står også kristenkonservativ kultur- og åndskamp.

Lørdag dominerte kjønnsmangfold blant brennbare verdispørsmål som ble tatt opp.

Fra talerstolen kom det kritikk om ukritisk aksept av at det går an å skifte kjønn, problematisk undervisning om kjønnsmangfold i skolen og intolerante meningsmotstandere.

Den omdiskuterte trans-kritikeren Christina Ellingsen kritiserte for eksempel læreplaner i skolen for løgn om kjønn, for å «fortelle barn at det finnes kvinner med penis og menn med vagina».

Flere var opprørt over at religionsviter Anne Kalvig, som har engasjert seg sterkt i kjønnsdebatten, nylig sa fra seg professoratet sitt ved Universitetet i Stavanger og oppga mobbing som årsak.

HADIA TAJIK: Fredag intervjuet symposium-general Bjarte Ystebø Arbeiderparti-topp Hadia Tajik. Grepet med intervjuer er nytt, men også på tidligere konferanser har meningsmotstandere talt. For eksempel Rødts Mímir Kristjánsson. (Erlend Berge)

Asheim med konservativt frieri i samme sal som Til Helhet

Oslo Symposium-debutant og Høyre-nestleder Henrik Asheim fridde til forsamlingen med en dose humor, og ved å snakke fram verdifellesskap på ikke-sosialistisk side.

– Kutter du alle bånd til tradisjoner og verdier, så får du ikke frie men rotløse mennesker, sa han.

Asheim snakket om samfunn bygget nedenfra og fellesskap som mer enn stat. Han kom også med godord om friskoler og kristne behandlingsinstitusjoner.

– Oslo Symposium representerer ganske mange mennesker og menigheter i Norge. Vi utnytter alltid muligheten til å få snakke om hva som er viktig for Høyre her, sier Asheim til Vårt Land etterpå.

Lørdag talte også styreleder Ole Gramstad Jensen i Til Helhet, et kristelig nettverk som vil «formidle tro på at endring i seksuell orientering er mulig».

– Hva tenker du om å tale til en forsamling som samme dag applauderte Til Helhet?

– Høyre og jeg er dypt uenig i det standpunktet. Jeg står der oppe som en homofil mann. Så er det jo ganske fint også at de har invitert den homofile nestlederen hit i dag. Å møte opp der vi har noen uenigheter, er ikke noe problem for meg, svarer Henrik Asheim.

KULISSENE: Stille utenfor konferansesalen på Oslo Symposium, der talere tok opp en rekke tema i helgen: Fra Evangeliesenteret, Israel og forfølgelse av kristne til porno, kjønnsmangfold og likekjønnet samliv. (Erlend Berge)

Dempet Listhaug sa ingenting om kristendom og tro

Frp-leder Sylvi Listhaug kom ikke med tøffe utfall i år, slik hun gjorde mot KrF i 2021. Ei heller snakket hun om kristendom eller tro.

I stedet snakket hun om urettferdig behandling av Israel og om felles ideologisk gods: frihet fra statlig overstyring.

– Frp har alltid stått last og brast med Israel. Vi støtter ikke alt de gjør, men deres rett til å eksistere som eneste demokrati i Midtøsten. Og vi mener de blir behandlet urettferdig i FN, mens diktaturer som dreper egen befolkning får lite pepper. Man setter en annen standard for Israel, sier Listhaug til Vårt Land etterpå.

Listhaug, som tidligere gjerne ble fotografert med korssmykke, nevnte ikke kristendom eller tro med et ord i talen sin.

– Jeg er kristen, men tro er en privatsak. Dette er politikk, sier hun om det.

[ Historien om Norge Idag ]

Da Listhaug ble lansert som kommende Frp-leder i 2021, avkreftet hun overfor Vårt Land at hun ønsket å fri særlig til konservative, kristne velgergrupper.

– Vi snakker om vår politikk på samme måte uansett hvor vi er, men vektlegger selvfølgelig ulike tema etter som hva folk er opptatt av. På Aqua Nord-konferansen neste uke blir det naturlig nok laks og ikke Israel, sier Listhaug.

---

Oslo Symposium

Kristenkonservativ konferanse arrangert hvert valgår siden 2011 med mål om ikke-sosialistisk valgseier.

Tidligere var organisasjonene Kristenfolket og Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ), samt avisa Norge Idag, arrangører.

Etter splittelsen i Norge Idag kjører de to fløyene nå hver sin konferanse. Begge gjør krav på navnet Oslo Symposium.

---