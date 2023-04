Oslo Symposium: Israel, falske nyheter og lett uenighet i kristenmedia

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Fredag morgen, Studio 28 i Møllergata i Oslo. Ansatte og frivillige fra Norge Idag og De frie evangeliske forsamlinger er på plass for å gjøre klart til årets Oslo Symposium – det første siden tidligere symposiumsgeneral Bjarte Ystebø sluttet i Norge Idag i fjor.

MEDARRANGØR: Pastor Frank Søgaard og De Frie Evangeliske Forsamlinger Oslo er medarrangør for første gang i år. (Matilde Solsvik)

Vårt Lands utsendte har akkurat hilst på pastor og medarrangør Frank Søgaard når sideordnet sjefredaktør i Norge Idag, Trine Overå Hansen, ankommer lokalet.

– Er det ikke dem som ikke er velkomne her? sier pastoren lavt til Hansen.

– Nei, de er selvfølgelig velkomne! svarer Hansen, halvveis til pastoren og halvveis til Vårt Land.

– Sjefredaktøren skal jo snakke til og med!

Hun sikter til Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore, som dagen etter skal holde et innlegg i bolken «Makt, myter og media».

Det skal også Frank Søgaards sønn, Runar Søgaard, som snart kommer feiende inn med langt hår og skinnjakke. Han utveksler noen ord med vaktene før han forsvinner inn på bakrommet.

Søgaard den yngre er i nyhetene denne dagen, ikke bare fordi han nylig har sluppet ut av fengsel etter å ha sonet en dom på ett år og åtte måneder for skatteunndragelse, men fordi han har begynt å skrive for nettstedet Svenska Morgonbladet. Svenske Expo, som omtalte det nye oppdraget, beskriver nettstedet som høyreekstremt.

– Jeg har aldri gjort et intervju med Expo, for det er en veldig venstreekstrem avis, sier Søgaard til Vårt Land når han kommer ut en stund senere.

KJENDIS: Runar Søgaard ble kjendis da han var gift med Carola Häggkvist på 90-tallet. Han har også deltatt på norske Farmen kjendis. (Matilde Solsvik)

Han sier at Expos sak består av «løgner, usannheter og koblinger som ikke hører hjemme i virkeligheten overhodet».

Storfint besøk

Ekteparet Finn Jarle Sæle og Anita Apelthun Sæle, henholdsvis sideordnet sjefredaktør og politisk redaktør i Norge Idag, kommer ut for å ta imot den israelske ambassadøren til Norge, Avraham Nir-Feldklein.

Ved inngangen holder Vigdis Wilhelmsen fra De frie evangeliske forsamlinger vakt. Hun har møtt Nir-Feldklein før, forteller hun, på julemiddag med Israels venner på Stortinget. Wilhelmsen og ektemannen Tore har vært mye i Israel, og har hatt flere tidligere israelske ambassadører til Norge hjemme hos seg på middag.

FRIVILLIG: Vigdis Wilhelmsen forteller at hennes mor var jødisk, men at hun ikke fikk vite det før hun var voksen. (Matilde Solsvik)

– Jeg har lagt Trump-capsen inne, sier Finn Jarle Sæle til Vårt Land, mens vi venter.

Det er god kvalitet på dem, så Norge Idag har brukt samme design til sin caps, forklarer han.

BESØK: F.v. Pastor Frank Søgaard og sideordnede sjefredaktører Trine Overå Hansen og Finn Jarle Sæle i Norge Idag hilser Israels ambassadør Avi Nir-Feldklein (ryggen til) velkommen. (Matilde Solsvik)

– Bjarte (Ystebø red. anm.) sier at vi stjeler, vet du, ler han.

Nir-Feldklein får æren av å åpne symposiet og bolken ved navn «Globale brennpunkt».

– Norge er et vakkert land med et flott folk, men dårlige relasjoner med Israel, sier ambassadøren fra scenen.

Fra forsamlingen kommer det bekreftende nikk og spredte «Ja!»

Etter flere innlegg fra Israelsvenner, får Anita Apelthun Sæle avslutte bolken før det er klart for lunsj i kantina. Fra talerstolen sier den tidligere KrF-politikeren at hun mener at friheten til å tro, blir frarøvet oss i vår tid.

– Jeg mener at vi er utsatt for et fangegarn som stadig blir mer finmasket og stadig mer omfattende, sier Sæle.

TRUSLER: Anita Apeltun Sæle, politisk redaktør i Norge Idag, ser trusler mot trosfriheten og en rekke andre friheter på horisonten. (Matilde Solsvik)

Hun vil ikke rekke over alt, sier hun, men lister opp en rekke verdier som hun mener er truet i verden av i dag: eiendomsretten, ytringsfriheten, trosfriheten, foreldreretten, næringsfriheten, retten til liv – og Israel. Hun nevner krigen i Ukraina, opprusting i Iran og Kinas vekst, i tillegg til «woke-ideologien som har inntatt Demokratene i USA», som hun sier det.

Etter pausen taler Frp-leder Sylvi Listhaug til forsamlingen. Hun har vært et fast innslag på Oslo Symposium i en årrekke, og var også en støttespiller da konferansen først ble lansert i 2011.

I år får hun og Fremskrittspartiet også Jerusalem-prisen. Begrunnelsen er partiets vedvarende arbeid for at Norge skal anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, og at Norge skal flytte ambassaden dit.

– Dette setter vi pris på. Vi kommer til å fortsette kampen for at Israel skal behandles rettferdig, takker Listhaug.

HEDRET: Fremskrittspartiet ved leder Sylvi Listhaug ble tildelt Jerusalemsprisen. (Matilde Solsvik)

Sant og falskt

Lørdag morgen er det klart for «Makt, myter og media», bolken som skal handle om falske nyheter. Første taler ut er sjefredaktør i Document.no, Hans Rustad.

– Documents leserskare overlapper mer og mer med det man kan kalle konservative kristne. Det er vi glade for, sier Rustad.

– Vi kan ikke stole på media. De har blitt makthavernes forlengede arm, fortsetter han.

Det nikkes i forsamlingen.

– Vi lever nå i en tid hvor vi utsettes for demoniske krefter, sier Rustad.

Sjefredaktøren benytter anledningen til å advare mot «satanklubber» for barn og transaktivisme i USA, islam og Arbeiderparti-politiker Hadia Tajik konkret.

FØRSTE RAD: Finn Jarle Sæle, pinsepastor Jan-Aage Torp og ambassadør Avi Nir-Feldklein under «Globale brennpunkt»-bolken. Torp vil ikke la seg intervjue av Vårt Lands journalist, men bedyrer at han er abonnent. (Matilde Solsvik)

Like etterpå er det sjefredaktør i Vårt Land Bjørn Bores tur. Bore peker på at pressen deler en viktig kristen verdi, nemlig at vi skal snakke sant.

– Vi er ikke enige om alt, sier Trine Overå Hansen når hun introduserer Bore, men også han høster nikk og applaus fra forsamlingen.

– Det var det jeg sa: Når vi først er her sammen, så er vi gjerne enige, sier Finn Jarle Sæle etterpå.

Oslo Symposium

Politisk og kristenkonservativ konferanse arrangert hvert valgår siden 2011.

Tidligere symposier er arrangert av organisasjonen Kristenfolket, avisa Norge Idag og organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ).

Tidligere assisterende redaktør i Norge Idag, Bjarte Ystebø, ledet arbeidet med konferansen.

Etter splittelsen i Norge Idag planlegger de to fløyene nå hver sin konferanse. Begge gjør krav på navnet Oslo Symposium.

Sæle-fløyens symposium skjer i helga 21.-23. april.

Ystebø-fløyens symposium er planlagt 18.-19. august.

