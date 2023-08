I 2021 avdekket Misjonsalliansen mislighold hos en samarbeidspartner i Liberia. Da var saken at partneren Association of Evangelicals of Liberia (AEL) drev «systematisk misbruk» av midler fra Norad. Det var snakk om underslag av nesten fem millioner kroner.

Dette ledet til en større gjennomgang av arbeidet i Vest-Afrika.

– AEL-saken var en stor sak, og ble en øyeåpner for oss. Det gjorde at vi startet å undersøke de andre prosjektene våre i Liberia og Sierra Leone også. I denne oppfølgingen har vi funnet ytterligere mislighold, sier Trine Grønborg Christensen.

Hun er utenlandssjef i Misjonsalliansen og møter Vårt Land sammen med generalsekretær Heidi Sandvand Hegertun.

I 2022 fant de et nytt, omfattende mislighold. Dette ble omtalt i juni i år, samtidig som Misjonsalliansen sendte ut brev til giverne sine. Funnene viste utstrakt mislighold. Blant annet gjennom falske kvitteringer og falske avtaler med leverandører.

Misligholdssaker vil alltid gå utover de fattigste — Trine Grønborg Christensen

Tidligere denne måneden publiserte fagbladet for bistand, Panorama Nyheter, en artikkel der de vektla at misligholdet ble gjort av en kirkelig samarbeidspartner i Sierra Leone.

Denne gangen var det snakk om nær to millioner kroner, hvor noe er ren svindel. Risiko for mislighold er en del av det å jobbe i bistand, forteller generalsekretæren:

– Dette er en alvorlig sak. Vi jobber i land der korrupsjon er en del av hverdagen for folk. Men vi må likevel hindre at det skjer og avdekke mislighold så fort som mulig, sier Sandvand Hegertun før Trine Grønborg Christensen legger til:

– Misligholdssaker vil alltid gå utover de fattigste, og vi må derfor jobbe med å forebygge korrupsjon.

---

Misjonsalliansen

En norsk, tverrkirkelig utviklingsorganisasjon som arbeider med misjons- og bistandsarbeid i Afrika, Asia og Sør-Amerika.

Organisasjonen ble startet i 1901 av predikanten og misjonæren Ludvig Eriksen, som var påvirket av pinsebevegelsen og baptistisk kristendom.

Driver arbeid i ti land: Bolivia, Brasil, Ecuador, Etiopia, Filippinene, Kambodsja, Kina, Liberia, Nepal og Vietnam.

---

Ikke gode nok partnervurderinger

Misjonsalliansen har egne utsendinger og lokalt ansatte på det de kaller «landkontor» i Monrovia, hovedstaden i Liberia. Disse har fulgt opp og ledet organisasjonens arbeid i både Liberia og Sierra Leone.

Det var ansatte ved dette kontoret som oppdaget misligholdet i Sierra Leone, forteller Sandvand Hegertun.

– Hvordan er det å bli sveket av en kirkelig samarbeidspartner?

– Vi forholder oss til dette som med hvilken som helst annen partner. Det er ikke akseptabelt å svindle, eller å bruke pengene til andre formål enn det som var tiltenkt. Vi stiller de samme kravene til enhver partner, uavhengig om de er kirkelige eller ikke.

Det er ikke akseptabelt å svindle — Heidi Sandvand Hegertun, generalsekretær Misjonsalliansen

SJEF: Trine Grønborg Christensen er Misjonsalliansens utenlandssjef. (Sindre Deschington)

De visste at det var risiko for korrupsjon i både Sierra Leone og Liberia. Likevel var Misjonsalliansen ikke forberedt på det systematiske misbruket av midler og forsøkene på svindler som de møtte, forklarer Sandvand Hegertun.

Vurderingene av partnerne var heller ikke gode nok, sett i ettertid, erkjenner generalsekretæren.

– Partneren i Sierra Leone var en partner som hadde godt rykte og kunne vise til at de hadde formelle systemer på plass. De hadde også flere andre internasjonale samarbeidspartnere, og vi hadde et godt inntrykk fra starten av. Men undersøkelsene har jo vist at det ikke holdt vann, sier utenlandssjef Trine Grønborg Christensen.

Går ut av Sierra Leone

Etter at de har oppdaget misligholdet har Misjonsalliansen bestemt seg for å avslutte det meste av arbeidet sitt i området, for så gradvis å bygge opp igjen i Liberia. Foreløpig velger de å ikke starte opp igjen i Sierra Leone.

– Grunnen til at vi fortsetter, er at det er så enorme behov i Liberia. Vi ønsker ikke å forlate landet. Jeg har selv vært i Liberia denne våren. Det er umulig å være i det landet uten å bli veldig berørt av behovene, sier Heidi Sandvand Hegertun.

– Hvorfor velger dere ikke å videreføre Sierra Leone?

– Det handler først og fremst om nærhet. Vi må jobbe tett og godt med samarbeidspartnerne og følge prosjektene tett. Når vi i etterkant ser å hvordan dette kunne skje, ser vi at vi ikke gjorde gode nok vurderinger i forkant og at det var en stor distanse.

---

Misjonsalliansen i Liberia og Sierra Leona

Startet arbeid i Liberia i 2009 og i Sierra Leone i 2017.

Begge er fulgt opp fra organisasjonens kontor i Liberias hovedstad Monrovia.

Fokus på vann- og utdanningsprosjekter i begge land

Landene er blant verdens fattigste

Kilde: Misjonsalliansen

---

– Gode resultater i Liberia

Heidi Sandvand Hegertun tiltrådte som generalsekretær 1. mai 2022. Alt misligholdet som nå er avdekket fant sted før det, og undersøkelsene var allerede igangsatt.

For henne har det vært viktig at organisasjonen lærer så mye som mulig av sakene og ser framover.

– Hvordan er det å ta over en organisasjon der du får slike saker rett i fanget?

GENERALSEKRETÆR: Heidi Sandvand Hegertun er Misjonsalliansens generalsekretær. (Sindre Deschington)

– Krevende saker er en del av å være generalsekretær i en bistandsorganisasjon. Vi er til stede i land med store utfordringer, men mye er også positivt. I Liberia kan vi vise til mange gode resultater, sier Heidi Sandvand Hegertun.

Vårt Land har prøvd å komme i kontakt med Evangelical Fellowship of Sierra Leone. De har ikke besvart Vårt Lands henvendelser.

