I juni meldte Vårt Land at det ble åpnet tilsyn mot Ansgar Bibelskole.

Drøye fire måneder etter tilsynet ble åpnet er konklusjonen i rapporten mot bibelskolen klar: Ansgar Bibelskole har brutt regelverket.

Mener det er brudd på privatskoleloven

I tilsynsrapporten skriver Udir at det er avdekket brudd på privatskoleloven paragraf 7-1.

Dette omhandler åpenhet og spesifisering av tjenester og varer kjøpt av nærstående parter.

Bruddet Udir avdekket skal være fellesfaktureringer gjort av Ansgar Bibelskole AS sammen med Ansgar Drift og Eiendom AS fra 2021. Her har bibelskolen i regnskapet tidvis kun skrevet at det er viderefakturerte felleskostnader, uten tilstrekkelig videre spesifisering, ifølge Udir.

Når det er felleskostnader sammen med nærstående parter ser Udir på det som et brudd på privatskoleloven.

Ingunn Folkestad Breistein, rektor på Ansgar Bibelskole, skriver i en e-post til Vårt Land at det ikke er slik at de ikke har spesifisert innholdet i viderefakturerte felleskostnader.

«Dette er spesifisert etter samråd med vår revisor PWC. Udir ønsker imidlertid enda mer detaljerte spesifikasjoner.», skriver Breistein.

Pengene skal til elevene

Udir skriver i rapporten at det er viktig å spesifisere hva kostnadene går til for at de kan etterprøve at statstilskuddet skolen får, kommer elevene til gode.

Videre skriver de: «Å samle en stor del av kostnadene til nærstående under “viderefakturerte felleskostnader” er for generelt til å være egnet til å gi oss oversikt over hva kostnadene faktisk gjelder.»

Nå ber Udir Ansgar Bibelskole AS erklære at de vil spesifisere notekravet i samsvar med regelverket fra og med årsregnskapet for i år, og har frist første september.

På spørsmål om hva skolen tenker om konklusjonen i tilsynet, svarer rektor Breistein følgende:

«Konklusjonen innebærer at noten som omhandler dette punktet i regnskapet, må være enda mer spesifikk og detaljert for regnskapet i 2023. Vi vil selvfølgelig rette oss etter dette kravet.»

Kan klage

Bibelskolen kan klage på enkeltvedtaket. Breistein opplyser til Vårt Land at de skal konferere med revisorene i PWC før de bestemmer om de vil klage eller ikke.

Breistein skriver videre at vil ta grep i regnskapet for i år, slik Udir etterlyser.

---

Privatskoleloven § 7-1

Loven omhandler budsjett, rekneskap og rapportering.

I følge loven skal skolene følge regnskapsloven og bokføringsloven og ha revisjon i samsvar med revisorloven.

Skolene må legge fram budsjett og revidert regnskap etter forskrift fastsatt av departementet.

Departementet kan gi forskrift om krav til rapportering av informasjon om ressursbruk og tejnesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystem.

Kilde: Lovdata.no

---