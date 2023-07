Fylkesledere peker på Marie Sneve Martinussen som ny leder

Mandag morgen kom nyheten om at Bjørnar Moxnes gir seg som partileder i partier Rødt. Han går av med umiddelbar virkning.

På et møte i Rødts landsstyre søndag kveld ble det bestemt at Marie Sneve Martinussen konstitueres som ny leder i Rødt.

Hun vil være det fram til 2024, da det vil bli holdt et ekstraordinært landsmøte.

– Som dere nå vet, har Bjørnar nå trukket seg som partileder i Rødt etter en enestående innsats i elleve år, og landsstyret har enstemmig gitt meg partiets tillit til å være leder i Rødt, sier Martinussen på pressekonferansen mandag formiddag.

Peker på Martinussen

Fylkesleder for Rødt i Viken, Ingar Mørkestøl Gundersen, sier til Vårt Land at han ser det som naturlig at Marie Sneve Martinussen fortsetter som partileder også etter det ekstraordinære landsmøtet.

– Rødt er i trygge hender med Marie Sneve Martinussen. Jeg har stor tillit til at hun kan fylle de skoene på en god måte.

Til Vårt Land sier også Gundersen at han har respekt for valget til Moxnes.

– Jeg er glad for at han tok et vanskelig valg.

Også Marit Faanes, fylkesleder i Agder, sier at hun har full tillit til Martinussen.

– Hun har vært en veldig god nestleder og har vist at hun er kunnskapsrik. Allerede på pressekonferansen fremstår hun som en god leder, og har gitt gode svar på den vanskelige prosessen som nå har vært.

Faanes sier hun synes det er trist at Moxnes nå går av, men legger til at det trolig er et riktig valg.

– Rødt har tydelige forventninger til redelig opptreden og konsekvenser av handlinger, sier hun til Vårt Land.

Også Rødt-politiker og stortingsrepresentant, Mímir Kristjánsson uttrykker støtte til Martinussen som konstituert leder i en Twitter-melding:

Selvsagt trist at @bmoxnes går av. Samtidig er vår bevegelse mye større enn enkeltpersoner. Vi har nå fått en ny, sterk leder i @mariesneve.



— Mímir Kristjánsson (@mimirk) July 24, 2023

Trøndelag og Innlandet peker også på Martinussen

Rainer Svartrapmo, fylkesleder i Rødt Trøndelag, synes også det er trist at Bjørnar Moxnes går av. Og i likhet med Faanes og Gundersen har han tillit til Martinussen.

– Jeg synes det er trist at Bjørnar går av, men jeg skjønner det, ut fra den begrunnelsen han har gitt på Facebook. Jeg kjenner meg også trygg på partiets videre ledelse under konstituert leder Marie Sneve Martinussen, skriver han på en tekstmelding til Vårt Land.

Fylkesleder Unni Kronstad, i Rødt-Innlandet peker også på Marie Sneve Martinussen som videre leder av partiet.

– Jeg er takknemlig for den gode jobben Bjørnar Moxnes har gjort, og fortsatt skal gjøre for Rødt. Samtidig er jeg trygg på at Marie Sneve Martinussen kommer til å lede partiet på utmerket vis, skriver hun på en tekstmelding til Vårt Land.

Gir seg etter elleve år

Bjørnar Moxnes annonserte avgangen sin på Facebook. Grunnen til at han gir seg nå etter elleve år som Rødt-leder er i stor grad knyttet til solbrillehendelsen tidligere i sommer.

– Jeg takker i dag for meg som leder av Rødt. Det har vært en utrolig fin reise gjennom 11 år, og det vil jeg si mer om, men først til sommerens store sak: Jeg tok de solbrillene fra butikken på Gardermoen. Jeg gjorde en stor feil, og jeg gjorde det mye verre med måten jeg håndterte det videre. Det er jeg skikkelig lei meg for, og det vil jeg si unnskyld for, skriver Moxnes i en statusoppdatering på Facebook mandag morgen.

Moxnes skriver at han har spurt seg selv mange ganger de siste ukene om hvordan han kunne gjøre noe så dumt.

– Jeg har ikke hatt noen fullgod forklaring. Det jeg derimot er helt sikker på, er at jeg har gjort noe galt, og det må jeg ta konsekvensen av, skriver han.

Vi må stille høye krav til folkevalgte og politiske ledere, skriver Moxnes. Samtidig håper han at det er rom for å gjøre feil, så lenge man gjør opp for seg.

Han vil fortsatt engasjere seg som Rødt-medlem og som stortingsrepresentant i tiden som kommer.

Martinussen: – Skuffet

Rødts nye leder Marie Sneve Martinussen er skuffet over å ikke ha fått korrekt informasjon av Bjørnar Moxnes i solbrillesaken.

– Jeg har hele tiden vært klar på at det å stjele er ikke riktig. Så har jeg heller ikke hatt helt korrekt informasjon om saken hele veien. Det er for så vidt greit å være åpen om. Det er jeg både sint og skuffet over, og det har jeg gitt veldig direkte beskjed til Bjørnar om med et rett fram språk, sa Martinussen på en pressekonferanse mandag formiddag.

