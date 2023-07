I januar fremsatte menneskerettsforkjemper Arne Viste et krav til Skatteetaten på vegne av 140 flyktninger og asylsøkere. Disse har nemlig betalt trygdeavgift til staten uten å være medlemmer av folketrygden, noe som betyr at de har betalt for rettigheter de ikke har hatt krav på eller tilgang til.

Initiativet kom etter at en flyktning fikk tilbakebetalt over 230.000 kroner fra Skatteetaten – også da etter å ha betalt trygdeavgift på feilmessig grunnlag.

Kravet fra Viste til Skatteetaten lyder derfor som følger: Tilbakebetal trygdeavgiften og rentene som medfølger.

Nå har den første av Vistes 140 klienter fått svar: Skatteetaten mener mannen i perioden 2003 til 2016 har betalt inn 495.000 kroner i trygdeavgift uten å være medlem i folketrygden, og vil følgelig tilbakebetale hele summen. Renter kommer i tillegg.

– Det er en gledens dag, sier Arne Viste.

Han forteller at de ikke har tall på hvor mange som potensielt har betalt trygdeavgift på feilmessig grunnlag, men Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) anslår at tallet ligger rundt 3.000.

Viste har gjennom mange år ansatt ureturnerbare flyktninger og asylsøkere gjennom sitt tidligere bemanningsselskap Plog A/S. I 2019 ble han dømt til ett års betinget fengsel for å ha utbetalt over 10 millioner kroner i lønn til omkring 75 personer uten lovlig opphold i Norge.

Nå håper han enda flere flyktninger og asylsøkere vil undersøke hvorvidt de har betalt trygdeavgift uten å få tilgang på de rettighetene folketrygden inkluderer.

– Men vi vet ikke, enn så lenge, hvem disse menneskene er. Det gjør bare Skatteetaten, mener Viste.

– Skatteetaten har ikke oversikt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har slått fast at det er enkeltindivider selv som må ta kontakt med Skatteetaten for å finne ut om man har betalt trygdeavgift uten å være medlem av folketrygden.

– Skatteetaten har ikke opplysninger om hvem som til enhver tid oppholder seg ulovlig i Norge, og på det grunnlag ikke er medlem av folketrygden. Dette er heller ikke opplysninger Skatteetaten kan innhente fra andre offentlige myndigheter, sa han til Vårt Land i februar.

Viste mener på sin side at det er Skatteetaten som må fremvise informasjon:

– De fleste ofrene er uvitende om feilen, så ansvaret for å informere ligger på myndighetene som har tilgang på disse skattedokumentene.

Han peker videre på at Skatteetaten, gjennom informasjon fra UDI, har oversikt over hvem som har hatt oppholdstillatelse og arbeidstillatelse til enhver tid. Derfor ville det ikke vært noe problem å undersøke hvem som ikke skulle ha betalt trygdeavgift, mener han.

Seksjonssjef i juridisk avdeling i Skatteetaten, Lene Ringså, mener ansvaret for å opplyse om medlemskap i folketrygden primært ligger hos arbeidsgiveren som rapporterer til Skatteetaten:

– Skatteetaten har ikke oversikt over hvem som til enhver tid er medlem, eller ikke medlem, i folketrygden. Hvis arbeidsgiver innrapporterer at lønnsinntekten skal ilegges trygdeavgift, så vil Skatteetaten som utgangspunkt legge det til grunn. Fritak fra å betale trygdeavgift må enten rapporteres inn fra arbeidsgiver eller kreves av den enkelte, sier hun.

Kaller det bedrageri

Viste tror likevel informasjonen om folketrygd-medlemskap kunne blitt innhentet, og mener det er statlig bedrageri at informasjon og penger holdes tilbake over lang tid:

– De er veldig i forsvarsmodus i Skatteetaten nå. Jeg tror det kommer til å bli noen runder med rettssaker før vi er i mål med alt.

Han er likevel optimistisk på vegne av de 140 klientene som nå får beskatningen sin vurdert:

– Det kommer nok et skred av erstatninger.