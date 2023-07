Frivilligheten får mer – KrF er fremdeles ikke fornøyd

Torsdag kom nyheten om at Helse- og omsorgsdepartementet bevilger 50 millioner kroner ekstra til organisasjoner som jobber med psykisk helse og rusproblematikk.

– Dette er et klart signal om at regjeringen vil følge opp ambisjonene i blant annet opptrappingsplanen for psykisk helse, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Blant organisasjonene som får økt bevilgning finner vi Kirkens SOS, Kirkens Bymisjon, Mental Helse og MS-forbundet.

– Hvor er tilliten?

Stortingsrepresentant for KrF, Kjell Ingolf Ropstad, berømmer satsningen, men kritiserer det han oppfatter som uforutsigbar tildeling av midler:

– Det er vel og bra med 50 millioner mer til frivillighet, men det er lite forutsigbarhet for organisasjonene som skal få tilsagnet midt i året.

I følge Ropstad er den nye fristen for å søke på midler i budsjettåret 2024 fremskyndet til 1. desember 2023, og hevder behandlingen av søknadene ikke vil skje før et stykke ut i 2024. Det faller ikke i smak:

– Hvor er tilliten til ideelle? Hvordan tror regjeringen at ideelle skal opprettholde sine aktiviteter med slik usikkerhet? Det frivillige og ideelle Norge stiller opp for folk hver dag, nå må staten stille opp for dem, dundrer han.

– Krevende å budsjettere

Johannes Heggland er assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, som er blant organisasjonene som nå kan få mer støtte. Han mener, på sin side, at en fremskynding av fristen er et gode:

– Vi glade for den ekstrabevilgningen vi nå har mottatt fra Helsedirektoratet, og søknadsfrist 1. desember er en forbedring fra tidligere, da fristen var i februar samme år som søknaden gjaldt.

Likevel er han enig i at det fremdeles er noe uforutsigbart for organisasjonene å skulle motta midler man i teorien allerede er i gang med å bruke:

– Fortsatt er det krevende for en organisasjon som vår å budsjettere, fordi tilskudd fra staten bevilges etter at vi har begynt å benytte de midlene som tildeles, forklarer han.