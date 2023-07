United Methodist Church mister 1 av 5 menigheter som medlem i USA

I USA har mer enn 6000 menigheter tilknyttet United Methodist Church (UMC) – en femtedel av det totale antallet – nå blitt innvilget tillatelse til å forlatte kirkesamfunnet. Det melder nyhetsbyrået AP.

United Methodist Church er det største metodistiske kirkesamfunnet i verden, og skal ha rundt 14 millioner medlemmer globalt. I USA har UMC 6.5 millioner medlemmer.

Utmeldingen skjer i kjølvannet av den amerikanske årskonferansen – en konferanse hvor representanter fra alle landets metodistmenigheter møtes. Årsaken til utmeldelsen skal være uenigheter omkring LHBT-personers rolle innenfor trosretningen. United Methodist Church er USAs nest største protestantiske menighet.

Teologisk uenighet

Lovgivningen innenfor UMC forbyr ekteskap mellom likekjønnede person, og homofile personer kan heller ikke ordineres.

De siste årene har derimot disse forbudene møtt stadig større motstand innad i trossamfunnet, noe som nå skal ha ledet til at en rekke konservative menigheter melder seg ut i protest.

Mange av de nylig utmeldte menighetene melder seg nå inn Global Methodist Chruch – et trossamfunn opprettet i fjor av andre konservative utbrytere fra UMC. Andre igjen fortsetter som selvstendige menigheter, eller melder seg inn i andre trossamfunn.

Bakgrunnen til opprettelsen av Global Methodist Church skal være en oppfatning om at uenigheter knyttet til behandlingen av skeive reflekterer dype teologiske ulikheter.

---

Metodistkirkens struktur

Årskonferansen (nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter.

(nasjonalt nivå) sammensatt av representanter fra alle landets metodistmenigheter. Sentralkonferansen (regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region.

(regionalt nivå) er en samling av alle Årskonferansene i et gitt geografisk område. Sentralkonferansens mandat varierer noe fra region til region. Generalkonferansen (høyeste nivå) består av representanter fra alle Årskonferansene i hele verden.

---

Norske metodister ønsker endring

Vårt Land har tidligere skrevet om at Metodistkirken i Norge alt i lengre tid har ønsket at det skal bli mulig å vie to av samme kjønn til ektepar. Kirken ønsker også å ordinere homofile og lesbiske prester.

Dette vedtok den norske Årskonferansen i 2019. Også Metodistkirken i Norge er medlem av United Methodist Church.

På årets norske Årskonferanse, som ble avholdt tidligere i juli, ble det klart at prester og diakoner med vigselsrett selv avgjør hvem de ønsker å vie.

I praksis vil dette bety at man kan vie to av samme kjønn.

– På spørsmål som «kan Metodistkirken vie skeive nå» så må vi svare at det er det opp til den enkelte å vurdere om man kan gjøre, sa Knut Refsdal, en av to tilsynsprester i Metodistkirken og leder for Utvalg for kirkas framtid, til Vårt Land etter konferansen.

Avgjøres neste år

Alle spørsmål om kirkens lære i United Methodist Church avgjøres på Generalkonferansen, som er kirkens øverste organ. Det er derfor ikke mulig for Metodistkirken i Norge å vedta at to av samme kjønn kan gifte seg i kirken.

Generalkonferansen avholdes neste år.

– Det er et forsøk på å skape et handlingsrom innenfor gjeldende kirkerett, sa Refsdal om forslaget den norske Årskonferansen vedtok.