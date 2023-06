Misjonsalliansen fant mislighold hos samarbeidspartnere - igjen

I 2022 fant Misjonsalliansen mislighold av bistandsmidler hos en samarbeidspartner i Liberia. Organisasjonen skal ha underslått nesten fem millioner norske bistandskroner.

Den gang skrev Vårt Land at Norad mente oppfølgingen av prosjektet hadde vært for dårlig, og vurderte videre gransking.

Nå har Misjonsalliansen igjen funnet mislighold hos samarbeidpartnere.

– Dette betyr først og fremst mindre penger til dem som trenger det mest, sier Heidi Sandvand Hegertun, generalsekretær i Misjonsalliansen til Vårt Land.

[ Kristen organisasjon i Liberia skal ha underslått nesten fem millioner norske bistandskroner ]

Avslørte mislighold i millionklassen

Som følge av saken som ble avdekket og omtalt i Vårt Land i 2022, har Misjonsalliansen nå gjennomgått alle prosjekter i Liberia og Sierra Leone, skriver Misjonsalliansen i en pressemelding.

Undersøkelsene gjelder lokale partnere med prosjekter som ble avsluttet i 2021 og i 2022. Noe aktivitet ble også drevet videre, men da av Misjonsalliansen selv, skriver organisasjonen videre.

Nå melder Dagen at Misjonsalliansen igjen har avslørt mislighold i millionklassen. De må trolig betale tilbake omtrent tre millioner bistandskroner til Norad, skriver avisen.

«Bevisst mislighold»

Ifølge Misjonsalliansens pressemelding har de avdekket varierende grad av dokumentasjon for kostnader og andre ulike mangler – inkludert det de mener er tilfeller av bevisst mislighold. Det er blant annet funnet det Misjonsalliansen mener er falske kvitteringer eller avtaler med leverandører.

På grunn av manglende dokumentasjon kan de heller ikke si hvor mye midler som faktisk er gått til bistandsprosjektene.

Noen av midlene har likevel gått dit de skal, kan generalsekretæren fortelle Vårt Land.

– Siden vi besøker prosjektene, vet vi at mange aktiviteter er gjennomført selv om det har vært mislighold, men det er midler som skulle vært brukt i prosjektene som er gått til andre formål. Vi planlegger å kreve tilbake de midlene etter hvert som saksbehandlingen nå avsluttes hos Norad, sier Sandvag Hegertun.

Hun forteller videre at berørte prosjekter blant annet har hatt som mål å gi barn og voksne lese- og skriveopplæring, tilgang til rent vann, mikrofinans og støtte til ofre for seksuell vold.

Vil ha bedre oppfølging av partnere

Funnene har resultert i at organisasjonen har avsluttet alle prosjektavtaler med lokale partnere og endret arbeidsmetoder ved kontoret i Liberia.

– Misjonsalliansen har rutiner og systemer for å sikre god oppfølging. Vi har underveis i denne prosessen tatt mange grep for å styrke økonomioppfølgingen, med fokus på nye rutiner for oppfølging og kontroll. For eksempel gjennom flere stikkprøver, sier Sandvag Hegertun.

Videre forteller hun at de legger opp til særlig tett oppfølging av partnerne deres i Liberia, og vil bruke tid på å bygge opp arbeidet.

– Vi rydder nå opp, sier hun i Misjonalliansens pressemelding.

[ Ny generalsekretær i Misjonalliansen ]

Må tilbakebetale 3 millioner

Sandvag Hegertun sier til Vårt Land at det har vært viktig for dem å være åpne om funnene.

– Vi har derfor informert de berørte givere på epost, vi sender ut et brev til dem vi ikke har epostadresse til og vi har lagt ut en nettsak med informasjon på våre nettsider, sier hun.

Misjonsalliansen opplyser i pressemeldingen at fire undersøkelser er helt ferdige, mens to sannsynligvis havner på 3. kvartalsrapporten til internrevisjonen hos Norad. Dermed er endelig sum ikke helt avklart.

Basert på de ferdige undersøkelsene og Misjonsalliansens egne estimater på de to siste blir det totalt omtrent tre millioner kroner som skal tilbakebetales til Norad.