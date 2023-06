Torsdag morgen, dagen før Pride-feiringen starter i Oslo, ble utredningen overlevert til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

– Dette er viktig, fordi vi vet at ikke-binære er en minoritet som ofte opplever dårligere levekår enn alle andre, sier Trettebergstuen til Vårt Land.

Uttrykket «ikke-binære» viser til mennesker som verken identifiserer seg som mann eller kvinne, eller som identifiserer seg som begge deler.

Regjeringen ga oppdraget om å utrede en tredje juridisk kjønnskategori til Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i november 2021.

Anette Trettebergstuen har uttalt at formålet er å bedre ikke-binæres livskvalitet og levekår, samt å avklare om rettighetene deres ivaretas.

Dette foreslår Bufdir

Bufdir konkluderer med at opprettelse av en tredje juridisk kjønnskategori i folkeregisteret fra 2032 er det beste blant alternativene de har vurdert.

Dette bør gjøres kombinert med gjennomgang av relevant lovgivning for å sikre at den forblir kjønnsnøytral der det er intensjonen.

«Dette er det eneste tiltaket som vil innebære en fullverdig, rettslig anerkjennelse av ikke-binær kjønnsidentitet», oppsummerer Bufdir.

– Vil gjøre Norge til pionér

Bufdir-direktør Hege Nilssen overrakte utredningen til likestillingsminister Anette Trettebergstuen torsdag morgen.

– Det har vært spennende å se på hvordan dette gjøres i andre land. Utredningen er litt nybrottsarbeid, sier hun til Vårt Land etterpå.

– Er dette pionerarbeid?

– Ja, hvis man velger å gå for et tredje juridisk kjønn, da blir vi pionerer i internasjonal sammenheng

– Men en del andre land har en variant av tredje juridisk kjønnskategori?

– Flere andre land har mulighet til å velge en X i passet, altså en reservasjonsmulighet mot å stå som mann eller kvinne der. Men en lovfesting av et tredje juridisk kjønn, det finnes ikke eksempel på, svarer Nilssen.

Dette blir konsekvenser

Hvis regjeringen og Stortinget vedtar dette alternativet, vil det blant annet ha følgende konsekvenser, skisserte Bufdir for fremmøtt presse torsdag morgen:

Noen lover må endres innen en tredje juridisk kjønnskategori trer i kraft i 2032 for å unngå alvorlig svekkede rettigheter for ikke-binære. Eksempler på det er Ekteskapsloven og Domstolsloven.

En rekke offentlige datasystemer må tilpasses tre kjønnskategorier. Mange systemer må uansett tilpasses endringer i hvordan kjønn registreres i folkeregister og pass, som trer i kraft i 2032.

kjønn registreres i folkeregister og pass, som trer i kraft i 2032. Prislappen anslås til mellom 56 og 172 millioner kroner.

Kunnskapsgrunnlaget som utredningen bygger på, viser at rettslig anerkjennelse fører både til mer trygghet i egen identitet og bedrede levekår og livskvalitet, skriver Bufdir.

– Vårt oppdrag har vært å vurdere ulike tiltak, som kan bidra til å øke livskvaliteten og rettsvilkårene for denne gruppen, sier direktør Hege Nilssen til Vårt Land.

En juridisk delrapport Vårt Land omtalte i mars konkluderte med at det ikke vil bryte med våre menneskerettslige forpliktelser å innføre en variant av tredje juridisk kjønnskategori.

Uavklart politisk skjebne: Sp er X-faktor

Det er knyttet spenning til om Støre-regjeringen faktisk vil fremme forslag i Stortinget om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori.

Regjeringen politiske plattform fra forhandlingene i Hurdal i 2021 omtaler nemlig ikke temaet, verken utredning eller innføring.

Mens Arbeiderpartiet antas å være positive til å innføre en variant av en tredje juridisk kjønnskategori, regnes regjeringspartner Senterpartiet tradisjonelt som mer konservative i slike spørsmål.

Vårt Lands samtaler med regjeringskilder og nøkkelfolk i Sp tidligere i vår tydet på at partiet neppe vil blokkere at Anette Trettebergstuen sender et forslag til Stortinget om å innføre en variant av en tredje juridisk kjønnskategori.

Trolig blir det store spørsmålet nå om Sp vil godta Bufdir sin anbefaling om hvordan dette kan gjøres. Det er uklart.

– Dette har ikke regjeringen tatt stilling til ennå, så det kan ikke jeg forskuttere, sier Anette Trettebergstuen til Vårt Land torsdag morgen.

Har utredet flere tiltak også

– Alle skal leve trygge og frie liv. Da kan det ikke være slik at mange ikke-binære har dårligere livskvalitet enn resten av befolkningen, og opplever at de har en uavklart rettssituasjon. Derfor har vi bedt Bufdir se på ulike alternativ for å anerkjenne en mulig tredje juridisk kjønnskategori, sier Trettebergstuen etter å ha fått rapporten i hendene.

Bufdir har også utført to andre hovedtiltak, som ikke innebærer å innføre en tredje juridisk kjønnskategori:

Reservasjon mot å oppgi kjønn i offentlige identifikasjonsdokumenter.

En nasjonal veileder for å anerkjenne kjønnsmangfold.

De kan innføres hver for seg eller samlet, og alle er «egnet til å nå målet om at ikke-binære er likestilt og opplever anerkjennelse av sin kjønnsidentitet», uttaler direktør Hege Nilssen.

Bufdir har i tillegg utredet enkelte tiltak som tar sikte på å avklare rettighetsspørsmål som gjelder i dag, uavhengig av om det innføres nye tiltak eller ikke.

Anette Trettebergstuen sier at Bufdir trekker fram en rekke mulig tiltak som kan iverksettes på kort og lang sikt.

– Vi kommer tilbake til hvordan dette skal følges opp, opplyser hun.

Ønsker bedre debatt

Debatten om kjønnsmangfold har tidvis vært hard. Anette Trettebergstuen håper nå på en mer opplyst, grundig og ryddig debatt:

– Ja, for den debatten har i en årrekke vært preget av både fordommer og mangel på kunnskap. Men nå har vi en ganske grundig utredning. Jeg håper at de som er opptatt av dette her, uavhengig av hva de mener, setter seg inn i den. En ryddigere debatt er bra for dem det faktisk gjelder.