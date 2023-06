Letter på sløret om utredning av tredje kjønn rett før Pride

Torsdag morgen tas et nytt skritt på veien mot et mulig stortingsdrama om innføring av et tredje juridisk kjønn i Norge.

Da mottar kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) utredningen om hvordan en tredje juridisk kjønnskategori kan innføres, melder regjeringen på sine nettsider.

Allerede i februar omtalte Vårt Land en viktig delrapport, som skisserte fem konkrete modeller for hvordan en ny juridisk kjønnskategori kan innføres.

Et tredje juridisk kjønn vil heller ikke kollidere med våre menneskerettslige forpliktelser, konkluderte fra Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Torsdag kommer altså den fullstendige utredningen, som regjeringen bestilte fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) i november 2021.

Også Vårt Land har fått opplyst at det ligger an til lansering 22. juni, dagen før Pride-feiringen begynner i Oslo.

[ «Mens kirkene behandler 'homofilispørsmålet', risikerer menneskene det handler om å dø mens de venter» ]

Spenningen: Vil regjeringen fremme forslag i Stortinget?

Foruten selve innholdet i utredningen, er det knyttet stor spenning til om Støre-regjeringen faktisk vil fremme forslag om å innføre et tredje juridisk kjønn.

Regjeringen politiske plattform fra forhandlingene i Hurdal i 2021 omtaler nemlig ikke temaet, verken utredning eller innføring.

Mens Arbeiderpartiet antas å være positive til å innføre en variant av en tredje juridisk kjønnskategori, regnes Senterpartiet tradisjonelt som mer konservative i slike spørsmål.

Sp vil neppe stanse et forslag i regjering

Men også i Sp er det ulike meninger og rett før landsmøtet i vår kom Åslaug Sem-Jacobsen i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget med en prøveballong i Vårt Land.

– Jeg ønsker at regjeringen legger frem en sak som Stortinget kan behandle, sa hun da.

Under Sps landsmøte i vår snakket Vårt Land med flere regjeringskilder og nøkkelpersoner som tegnet følgende bilde:

Det sitter langt inne å gi regjeringsmakker Ap gjennomslag for et lovforslag om et tredje kjønn, blir det sagt fra regjeringshold i Sp.

Men Sp vil kvie seg for å sette saken «på spissen»: Altså nekte Ap et forslag.

I så fall må Sps representanter fristilles, noe alle i regjeringspartiene er når abortspørsmålet blir sak i Stortinget.

Vårt Land-sjekk: Mangler trolig bare få stemmer

En sjekk Vårt Land gjorde i november 2021, viste at det trolig bare vil mangle et fåtall representanter på å vedta en lovendring som åpner for et tredje juridisk kjønn. X-faktorene er mange.

Både SV og Venstre har tidligere fremmet forslag i Stortinget om å innføre et tredje kjønn.