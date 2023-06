KrF har anmeldt politiker for underslag

Det bekreftet generalsekretær Ingunn Ulfsten på spørsmål fra Vårt Land fredag 2. juni.

– Dette er en meget trist og veldig alvorlig sak, sa Ulfsten.

– Hvor stort er omfanget?

– Det er såpass stort omfang at vi kom til at vi måtte anmelde, svarte generalsekretæren.

I en pressemelding fredag 9. juni anslår KrF at et beløp opp mot én million kan ha blitt underslått gjennom en treårsperiode. Dette ble oppdaget i en rutinekontroll.

KrF opplyser til Vårt Land fredag ettermiddag at partiet har informert den anmeldte om at saken er anmeldt til politiet.

Oppdaget tidligere i år

Saken ble oppdaget i KrFs partiorganisasjon tidligere i år og personen som er anmeldt skal være en KrF-politiker utenfor rikspolitikken, erfarer Vårt Land fra annet hold.

Ingunn Ulfsten ønsket ikke å uttale seg om når og hvordan det ble oppdaget, eller om personen det er snakk om.

– Jeg vil ikke komme inn på kontakten med vedkommende og kan ikke kommentere saken, sa generalsekretæren.

Ingunn Ulfsten hadde første arbeidsdag som generalsekretær 2. mai

Informerte internt: – Tas på høyeste alvor

Tidligere forrige uke ble sentrale organ i KrF informert om saken og varslet om kommende politianmeldelse av underslag.

Fredag 2. juni bekreftet altså KrF overfor Vårt Land at saken var anmeldt til politiet.

– Ja. Saken tas på høyeste alvor og vi gjennomgår rutiner sånn at ikke skje igjen, sa Ulfsten.

I pressemeldingen utdyper generalsekretær Ulfsten:

– Vi kommer nå til å gå nøye gjennom våre økonomirutiner enda en gang for å finne ut hvordan dette kunne skje og hvordan vi kan forhindre at noe sånt skjer i fremtiden. Vi har fått både faglig og juridisk bistand i denne saken, slik at vi kan håndtere den på best mulig måte ut fra anbefalingene.