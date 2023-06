Han er ny styreleder ved Ansgar

På styremøtet ved Ansgar høyskole ble Carl-Magnus Nystad konstituert som ny styreleder. Dette etter at det tidligere denne uka ble kjent at Anne Elisabeth Wold Sæther trekker seg som styreleder, etter kun et år i vervet.

Det bekrefter rektor Ingunn Folkestad Breistein i en e-post til Vårt Land.

Nystad er visedekan på fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap på campus Notodden ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har fra tidligere av vært varamedlem i Ansgar-styret.

Det var et resultat etter lengre «uenighet» mellom Wold Sæther og bibelskolens eier, Misjonskirken.

Ansgar bibelskole har også vært gjennom en lengre nedbemanningsprosess denne våren, som ifølge skolens rektor har vært «krevende».

I tillegg til ny styreleder ble også ny rektor ved Ansgar bestemt på styremøtet. Hvem rektoren er vil offentliggjøres i løpet av juni, står det i e-posten Vårt Land er tilsendt.

