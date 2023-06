– Retten til religions- og trosfrihet innebærer en rett for alle mennesker til å uttrykke og praktisere sin religion eller tro, også for innsatte i fengsel, forklarer seniorrådgiver Margrethe Søbstad i Likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO).

Nå går LDO inn i koshermatstriden:

– Vi ønsker å se nærmere på denne saken, og vil sende en henvendelse til Kriminalomsorgen for å få en nærmere redegjørelse. Deretter vil vi vurdere om vi skal sende en klage til Diskrimineringsnemnda på vegne av de innsatte, opplyser Søbstad.

Er praktiserende jøder

Helt siden de ble utlevert fra Israel til Norge i 2021, har to menn kjempet for retten til å få etterleve de jødiske matreglene – eller kosherreglene.

Kosher er den hebraiske benevnelsen for mat som praktiserende jøder kan spise. Å etterleve disse pliktene blir sett på som en del av pakten mellom Gud og det jødiske folket, og er en viktig del av den religiøse loven.

Kosher

Kun kjøtt frå «rene» dyr som har kløyvde hover og tygger drøv er kosher. Fisk må ha finner og skjell som kan fjernes. Fjørfe er kosher. For at kjøtt fra dyr og fjørfe kan spises, må de slaktes etter jødiske regler.

Til sist må ikke kjøtt og melk bli blandet. Derfor har en kosherhusholdning to sett med servise, bestikk og kjøkkenutstyr, ett for kjøtt og ett for melkeprodukt.

Nyåpning av Ila fengsel STENGER: I mai åpnet justisminister Emilie Mehl (Sp) Ila fengsel etter omfattende rehabilitering. Hun stenger for servering av tilkjørt mat som er kosher. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Dømt for svindel

I mai ble det klart at justisminister Emilie Mehl (Sp) ikke låser opp fengselsporten for tilkjørt cateringmat som oppfyller jødiske matkrav. De to innsatte får klare seg med det fengselet tilbyr, mener Mehl, som er øverste sjef for Kriminalomsorgen, som drifter fengslene i Norge.

Matstriden startet da mennene ble utlevert fra Israel til Norge. Mennene ble i fjor dømt i Jæren tingrett til seks års fengsel for å ha svindlet et italiensk oljeselskap for 129 millioner kroner i 2019.

De to ble arrestert i Israel i oktober 2019. Før utlevering lovet norske myndigheter å ivareta de to fangenes religionsfrihet.

Får grønnsaker

Kriminalomsorgen og justisministeren mener de to innsatte får det de trenger for å etterleve kosherreglene:

Eget kjøkkenutstyr som kan benyttes til å tilberede egen mat.

Spesialprodukter i forbindelse med høytider.

Ukentlige kasser med grønnsaker og andre matvarer som de har oppgitt at de kan spise.

Utvidet mulighet til å handle egen mat fra butikkens sortiment i fengselet.

Trossamfunn prøver å hjelpe

Men dette er ikke godt nok mener de to jødene, og får støtte fra Det Mosaiske Trossamfund, som har prøvd å hjelpe dem siden de ble låst inn i Norge, først i Stavanger, så i Kongsvinger, nå på Bastøy.

Den beste løsningen vil være om de får tilkjørt cateringmat som er kosher. Familiene til de to har sagt seg villige til å betale for at et selskap som leverer kosher-mat til flyselskaper, leverer ferdige måltider som kun trengs å varmes opp.

Likestillings- og diskrimineringsombodet sier at i denne saken har det vært foreslått ulike måter å tilrettelegge på, uten at man er kommet frem til en ordning som de innsatte mener er tilfredsstillende.

RÅD: Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. (Erlend Berge)

Har rett til å leve ut sin religion

Da Det Mosaiske Trossamfund opplevde å bli avvist i fengselsporten, kontaktet de Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys er sterkt kritisk til myndighetene i denne saken:

– Visjonen om det livssynsåpne samfunn omfatter også fangers rett til å leve ut sin religion, eller sitt livssyn. Når kriminalomsorgen, og justisministeren, så kontant avviser innsattes rett til å følge religiøst betingede dietter, vitner dette om en manglende erkjennelse av at det livssynsåpne samfunn nå er vedtatt som norsk lov.

