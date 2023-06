To israelske soldater drept ved grensen til Egypt

– I morges skjedde det en sikkerhetshendelse i området til Paran regionale brigade. To soldater fra den israelske hæren, en mann og en kvinne, ble drept da det ble skutt med skarpt like ved grensen. Hendelsen etterforskes. Hæren gjennomfører søk i området, skriver det israelske forsvaret i en uttalelse.

Hæren har også opplyst at israelske soldater har drept en væpnet mann ved grensen. Ifølge meldingen befant mannen seg på israelsk territorium, og han anklages for å ha skutt mot soldatene, som så skal ha skutt tilbake.

I en tidligere melding ble det oppgitt at to personer var såret i en skuddveksling ved grenseovergangen Nitzana. Den ligger rundt 40 kilometer sørøst for stedet der grensene mellom Egypt, Israel og den palestinske Gazastripen møtes.