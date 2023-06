Kommisjonsrapport: Kirken drev etterretning mot kvenene

Den norske kirkes omfattende rolle i fornorskningspolitikken er viet en del plass Sannhets- og forsoningskommisjon ens rapport som ble lagt fram torsdag. Kommisjonen har gransket og kartlagt statens fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner siden 2018.

Startet etter reformasjonen

Utover å ta opp Den norske kirkes medvirkning til statens sekulære fornorskningspolitikk vier kommisjonen også ett eget kapitel til hvordan samisk, kvensk og skogfinsk kirkeliv, religiøsitet og åndelighet har blitt påvirka og undertrykt.

Kapitelet gir en historisk gjennomgang av kristendommens påvirkning på de nasjonale minoritetene.

Ifølge kommisjonen var middelalderens katolisisme tolerant overfor samisk religion. Det gjaldt for eksempel forståelsen av forholdet mellom levende og døde, det guddommeliges tilstedeværelse i verden, og troen på hellige gjenstander og steder.

Etter reformasjonen ble imidlertid disse religiøse praksisene forbundet med katolsk tradisjon, og den folkelige bruken av ritualene ble forbudt og betraktet som avgudsdyrkelse. I 1609 utsendte kong Christian IV en egen forordning mot det man da så på som «samisk trolldom».

Dette medførte at samisk folkereligiøsitet ble kriminalisert og forfulgt, gjennom de såkalte «trolldomsprosessene».

Drev etterretning

Rapporten viser også hvordan Den norske kirke aktivt tok del fornorskingspolitikken rettet mot kvenene. Kirken ble regnet som en viktig aktør i dette «arbeidet», og hadde som rolle å bidra til at kvenene ble assimilert religiøst, kulturelt og språklig.

Kvenene ble av norske myndigheter ansett som et potensielt nasjonalt sikkerhetsproblem og var derfor utsatt for mistenkeliggjøring og overvåkning. Ifølge rapporten spilte også Den norske kirke en rolle i denne overvåkningen.

Tidligere biskop i Hålogaland Eivind Berggrav skal, i sin biskopperiode mellom 1928 og 1937, ifølge rapporten ha ledet etterretningsvirksomhet overfor kvenene, med utstrakt hjelp av prester og lærere.

Berggrav var av den oppfatning at det burde være minimalt med samrøre mellom samer og kvener for å unngå kvensk påvirkning. Dette har ifølge rapporten ført til at kvener og samer i kirkelig sammenheng har blitt behandlet fullstendig adskilt fra hverandre.

Saken oppdateres.