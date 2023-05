Den norske kirke inviterer til gudstjeneste for å si unnskyld

«Bispemøtet vil invitere til en kveldsgudstjeneste i Oslo, der det fremsies en unnskyldning for den skade og smerte kirken har påført mennesker med LHBT+ identitet», vedtok bispemøtet 23. mai.

En arbeidsgruppe bestående av biskop Kari Veiteberg, biskop Jan Otto Myrseth og preses Olav Fykse Tveit skal arbeide med gudstjenestens form og innhold i samarbeid med kirkens LHBT-utvalg og koordineringsteam.

Det legges til rette for at alle biskopene deltar i gudstjenesten. Det er ikke klart når gudstjenesten vil finne sted.

For omtrent ett årsiden sa biskopene at de erkjenner den smerten Den norske kirke har påført homofile. 50 år etter at sex mellom menn ble avkriminalisert, beklaget Bispemøtet at deres holdninger har påført stor skade og smerte for mange.

Samme år ble det arrangert et symposium i regi av kirkens LHBT-utvalg der kirken skulle «reflektere, lytte og lære».

Saken oppdateres.