Nødvendige varer er blitt dyrere enn resten, ifølge ny rapport

– Vi ser en betydelig prisøkning på forbruksvarer. Kostnadsøkning i referansebudsjettet på «mat og drikke» for eksempelfamilien er 15 prosent fra februar 2022 til februar 2023, sier forsker Marthe Hårvik Austgulen til NRK.

Rapporten som Sifo, som er et institutt for forbruksforskning, legger fram i dag, viser at så godt som alt øker i pris. I år ligger økningen på totalt rundt 8 prosent fra i fjor for eksempelfamilien.

– Det er spesielt at det er så stor økning. Tidligere har det alltid vært nærmere inflasjonsmålet, sier Austgulen.