Stig Millehaugen erkjenner bestillingsdrap i bok

Det går fram av hans nye bok, ifølge NRK.

53-åringen soner nå en 21 års forvaringsdom for drapet på Javed i januar 2009. Han ble også dømt for drapsforsøk mot et annet Young Guns-medlem som var i bilen da gjenglederen ble skutt og drept.

Gjennom to rettsrunder nektet Millehaugen straffskyld. Nå innrømmer han imidlertid drapet i boka.

– Det første er at man kan slå fast med en gang er at jeg faktisk skjøt Mohammed Javed, sier Millehaugen til NRK.

Han hevder imidlertid at drapet skjedde et annet sted, og at kronvitnet hadde en annen rolle i saken enn det retten har lagt til grunn i dommen mot ham.

DNB-ran i 1999

Millehaugen hevder også å stå bak ranet av DNBs tellesentral på Løren i Oslo den 28. desember 1999. Bakmennene forsvant med 30 millioner kroner. Saken er uoppklart.

Selve ranet skjedde mens Millehaugen var på permisjon. Millehaugen hevder hans andel skal ha vært 4 millioner kroner. Han hevder dette er det siste ranet han begikk, og at pengene er brukt opp.

– Noe høyere enn det kom du ikke som ransmann, og da var jeg ferdig med det, sier han til NRK.

Sier han plantet Ukraina-dokument

Millehaugen skriver også i boka om dagene da han var på rømmen i fjor, ifølge VG. Han var på rømmen i en uke etter å ikke ha returnert til fengselet i Trondheim etter permisjon. Til slutt ble han pågrepet i Østmarka i Oslo.

Ifølge VG skriver Millehaugen at han trengte «nye krefter» til å sone dommen han hadde foran seg, og at han derfor bestemte seg for å dra ut i Østmarka.

På forhånd skal han angivelig ha plantet et dokument som var ment å gi inntrykk av at han hadde reist til Ukraina for å verve seg til krigen der.

Vil bli prøveløslatt

Millehaugen vil begjære seg prøveløslatt i høst, sier hans forsvarer Morten Furuholmen til NRK. Til kanalen sier Millehaugen at han innrømmer å stå bak hendelsene for å kunne legge sakene bak seg.

– Hvis jeg skal videre i livet så kan ikke disse tinga komme og bite meg i baken. Det er bedre at det kommer fra meg nå enn at noen andre tar det opp senere, sier han.