TEL AVIV: – Vårt viktigaste arbeid her i byen er open kyrkje. Me driv ikkje utadretta evangeliseringsarbeid slik misjonsorganisasjonar driv i andre land. Immanuelkyrkja er open for alle som ønskjer å komme inn, anten fordi dei berre er nyfikne på kva slags hus dette er, eller dei ønskjer tettare kontakt med ein kyrkjelyd, fortel Eyvind Volle der han står i porten inn til Immanuelkyrkja, som ligg sør i storbyen Tel Aviv.

Volle er utsendt frå Den Norske Israelsmisjon (DNI) og leiar deira arbeid i Israel.

– Eg går no på språkskule og lærer meg hebraisk.

Regjeringsparti ønskjer forbod

I Israelsmisjonen ser generalsekretær Kristoffer Eknes med uro på to forhold som vil påverke arbeidet til organisasjonen: Ei lovendring som vil forby misjon, og ei rettsreform som kan påverke religionsfridomen.

I desember fekk Israel ny regjering. Statsminister Benjamin Netanyahu styrer ein koalisjon der tyngdepunktet ligg langt til høgre. Han styrer saman med religiøse parti og ytre høgreparti.

MAKTPARTI: Moshe Gafni leiar det ultra-ortodokse partiet United Torah Judaism. Partiet er med i Israels regjeringskoalisjon. (Knesset)

Eit viktig regjeringsparti er ultraortodokse United Torah Judaism (UTJ). Partileiar Moshe Gafni er folkevald i Knesset, Israels parlament. Han leiar den mektige finanskomiteen.

Saman med ein annan folkevald frå UTJ har Gafni fremma eit lovforslag:

Skal straffast med fengsel

Innføre forbod mot å overtale nokon til å skifte religiøs tru.

Lovforslaget vil konkret forby deling av Det nye testamentets teologi via nettvideoar, nettartiklar, sosiale medium, skriftleg litteratur og andre medium, samt gjennom samtale prøve å overtyde nokon til å skifte religion.

UTJ ønskjer å straffe dei som bryt forbodet med fengsel. Eit år for dei som har vaksne som målgruppe og to år for dei som vender seg mot mindreårige.

Kraftig fordømming frå USA

Lovforslaget frå United Torah Judaism vekkjer sterke reaksjonar, særleg frå evangelikale kyrkjesamfunn og organisasjonar i USA. Herfrå kjem det sterke fordømmingar av viljen til å innskrenke kristen misjon mellom jødar.

Mellom dei er Concerned Women for America, den største konservative, kristne kvinneorganisasjonen i USA.

– Som ein evangelisk leiar som elskar djupt, støttar offentleg og tek sterkt til orde for relasjonen USA-Israel, er eg forferda over forslaget om at kristne kan bli tiltalt for å dele trua, sa president Penny Nance til All Israel News i mars.

Om lovforslaget ikkje blir behandla i Knesset no, vil det bli fremma på nytt — Kristoffer Eknes, generalsekretær Den Norske Israelsmisjon

Trur forslaget blir fremma på nytt

Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, svarte i mars dei mange som protesterte mot UTJs lovforslaget med ei melding på Twitter:

«Me vil ikkje fremme nokon lov mot det kristne fellesskapet.»

Den ultraortodokse politikaren Moshe Gafni har fremma forbodet mot misjonering fleire gonger, første gong i 1999. 24 år seinare sit partiet han leiar i regjeringa, og styrer israelsk politikk.

– Fryktar de at lovforslaget skal bli lov?

Spørsmålet går til generalsekretær Kristoffer Eknes i Den Norske Israelsmisjon.

– Om lovforslaget ikkje blir behandla i Knesset no, vil det bli fremma på nytt.

Eyvind Volle GUDSTENESTE: Pastor Eyvind Volle inviterer kvar laurdag til gudsteneste i Immanuelkyrkja i Tel Aviv. (Bjørgulv K. Bjåen)

Bringe evangeliet til det jødiske folk

Arbeidet til den 179 år gamle Israelsmisjonen er styrt av denne visjonen: «Vil i ord og handling være med å bringe evangeliet om Jesus Messias tilbake til det jødiske folk.»

– Kyrkjelyden her i Tel Aviv er svært internasjonal, og her møter du Jesus-truande jødar og andre kristne, seier pastor Volle og viser Vårt Land rundt i Immanuelkyrkja.

Denne ettermiddagen er ei russisktalande gruppe samla i kyrkja. I Tel Aviv bur det mange immigrantar.

I Israel driv Den Norske Israelsmisjon arbeidet under det engelske namnet The Norwegian Church Ministry.

---

Israel

Landet har eit folketal på 9.656.000.

73 prosent er jødar.

18 prosent er muslimar.

2 prosent er kristne.

1,6 prosent er drusarar.

---

Vil svekkje høgsterett

Når det kjem til frykt, er generalsekretær Eknes meir redd for saka som har fått hundretusental israelarar til å demonstrere i gatene sidan januar:

Rettsreforma til regjeringa, som skal svekkje posisjonen til Israels høgsterett. Regjeringa vil ha retten til å setje dommar frå høgsterett til sides, og retten til å utnemne dommarane til domstolen. Dermed blir den uavhengige, dømmande statsmakta underlagt politisk kontroll.

Statsminister Nethanyahu har utsett reforma, men varsla at ho skal gjennomførast.

SJEF: Kristoffer Eknes er generalsekretær i Den Norske Israelsmisjon (Privat)

Redd press mot religionsfridomen

– I dag vernar Israels høgsterett religionsfridomen og ytringsfridomen. Blir reforma røyndom, kan begge desse fridomane komme under press, noko som kan ramme arbeidet vårt, fortel Eknes i Israelsmisjonen.

Han viser til ei sak der ein jødisk familie ønskte å gå til sak mot ein organisasjon etter at eit familiemedlem hadde byrja å tru på Jesus og blitt ein messiansk jøde.

– Domstolen avviste saka, naturlegvis, kan eg seie.

I dag er rundt 20.000 personar knytte til ein messiansk kyrkjelyd i Israel, 15.000 av dei er jødar. Talet er tredobla på 20 år, opplyser DNI.

Må følgje lov i dag

Israelsmisjonen blei skipa som Forening af Israels venner allereie i 1844. Men den første misjonæren kom først til landet som i dag er Israel, i 1922. Då var det eit britisk mandatområde.

Men misjonæren fekk liten støtte frå Norge, og arbeidet blei lagt ned etter eit par år.

I 1948 reiste ein misjonsprest til den nye staten Israel – sjølvstende blei proklamert i mai det året. Han arbeidde særleg mellom jødiske immigrantar frå Romania, som skipa kyrkjelydar i Haifa og Tel Aviv.

Generalsekretær Eknes fortel at arbeidet til Israelsmisjonen, i Israel, er regulert av ein eksisterande lov om evangelisering.

Eyvind Volle PLAN: Vekesprogram for Immanuelkyrkja i storbyen Tel Avivm der r Eyvind Volle er hovudpastor. Kyrkja blei reist i 1904, som gudshus i den amerikansk-tyske kolonien. (Bjørgulv K. Bjåen)

Står ikkje på gater og torg

– Me respekterer lovene som regulerer misjonsverksemd i dag, for det er eit svært sensitivt område som krev kompetanse og respekt for dei ein møter, seier Eknes.





– For oss går det eit skilje mellom det som skjer inne i kyrkjer og kontor, og det som er oppsøkjande arbeid. Me kan ha kyrkjekaffi etter ei gudsteneste, men me kan ikkje stå på gata og dele ut kaffi og samstundes drive evangelisering, då dette kan bli oppfatta som ein materiell bestikking. Her ønskjer me å opptre ryddig og med respekt.