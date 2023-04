Norstats april-gallup for Vårt Land og Dagbladet bærer bud om ny spenning i racet fram mot stortingsvalget i 2025. Fra forrige måling flytter velgere på seg og tapper borgerlig side for styrke:

Nå er Ap månedens gallupvinner: frem 2,3 prosentpoeng til 19,3. Jonas Gahr Støre er nær tjuetallet.

Med 31,6 prosents oppslutning er Høyre fortsatt mektigst. Men når både Frp og KrF får en smekk av velgerne krymper det borgerlige flertallet.

Med Miljøpartiet De Grønne (MDG) sitt byks over sperregrensen til 4,8 prosent, skiller plutselig bare to mandater en mulig rødgrønn og borgerlig blokk.

Og i bakgrunnen smyger Industri- og næringspartiet (INP) seg frem: Med rekordhøye 3,6 prosent på nasjonalt plan snuser partiet på sperregrensen og ville fått en representant på Stortinget.

Så mye har Erna Solbergs borgerlige flertall krympet

Høyre har hos Norstat ligget godt opp på 30-tallet siden november i fjor. Nå synker Høyre fordi partiet ikke har samme storgevinst fra Ap og blant de velgerne som ikke stemte i 2021.

Det borgerlige flertallet skrumper fra 97 mandater i mars – til 86 i april. Det er bare én mer enn de 85 representantene man må ha for å få flertall på Stortinget.

– Dette viser hvor viktig sperregrensen er og hvor ekstreme utslag den kan gi, sier valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø til Vårt Land.

BORGERLIG TAP: Erna Solberg har ikke lenger det knusende flertallet sammen med borgerlige makkere. Jonas Gahr Støre er på ny måling nærmere å kunne beholde makten. (Javad Parsa/NTB)

Kalddusj for KrF og Frp

For hadde KrF klart grensen på fire prosent oppslutning, og kapret ekstra utjevningsmandater i stedet for MDG, kunne det borgerlige flertallet igjen vært stort, påpeker Stein.

I stedet bidrar KrF, sammen med Frp, til markant borgerlig fall:

Frp taper 1,6 prosentpoeng fra mars og måles til lave 9,8 prosent. Man må tilbake til juni i valgåret 2021 for å finne like skrale tall.

KrF får en kalddusj. Igjen ser partiet totallet – 2,8 prosent. Tilbakegangen er på 1,2 prosentpoeng.

I Olaug Bollestads leir har det vært optimisme de siste månedene. I mars fikk partiet for første gang etter valgkollapsen i 2021 et snitt på 3,8 prosent i medienes målinger.

Nå viser bakgrunnstall trekkene som KrF har slitt med etter krisevalget: Stor lekkasje til Høyre – og at under 60 prosent av velgerne fra 2021 ville stemt KrF på nytt.

Den siste tidens velgergevinst fra Sp er dessuten snudd til tap rett før KrFs landsmøte på Hamar.

Tegn til bedring for Ap og Jonas Gahr Støre

For Ap er Norstats måling kjærkomne gladnyheter. Vårt Lands sjokkmåling i desember var et bunnpunkt for partiet med 14,6 prosent. Nå er det 19,3 – og visse tegn til bedring i tallene.

Ap har hentet tilbake noen titusen usikre velgere fra «sofaen».

Tapet til SV er blitt mindre – og gevinsten fra Sp større.

Partisekretær Kjersti Stenseng gleder seg over fremgang, men sier Ap ønsker langt bedre. Hun tror målingen viser at folk ønsker «trygghet, rettferdighet og fellesskap» i krisetid – og ser at Ap prioriterer dette.

KrF TO-TALLET: Etter mange fire-tall på målinger i vinter og vår, gir Norstats ferske tall Olaug Bollestads parti en kalddusj. (Erlend Berge)

Kirsti Bergstøs SV tappes av grønne rivaler

Regjeringens budsjettpartner SV faller til 8,8 prosent etter svært sterke 10,2 prosent sist. Denne målingen er fullt og helt tatt opp etter at Kirsti Bergstø overtok som partileder.

Tallmaterialet kan gi et lite varsko: SV taper hele 20.000 velgere samlet til to grønne konkurrenter: Venstre og MDG. Venstre får nå sin beste notering etter 2021-valget med 5,4 prosent..

MDG med knalltall – over sperregrensen

MDG gjør med 4,8 prosent sin beste måling hos Norstat siden valget i 2021, da partiet «bommet» med få tusen stemmer på firetallet og sperregrensen.

Fremgangen på 1,9 prosentpoeng er utenfor feilmarginen og ville gitt MDG åtte stortingsrepresentanter. Det gjør det borgerlige flertallet knapt.

Skulle MDG få vippemakt til å avgjøre regjering i 2025, skal den brukes til «ny kurs i miljøpolitikken, sterkere omfordeling og billigere kollektivpriser», varsler partileder Arild Hermstad.

– Men mye kan skje før 2025. Vi er blokkuavhengige og utelukker bare formelt samarbeid med Frp, sier han til Vårt Land.

KNALLTALL: Miljøpartiet De Grønne (MDG), ledet av Arild Hermstad, får sin beste meningsmåling siden valget. (Rodrigo Freitas/NTB)

Rødt og Sp faller. – Dette kan gi regjeringen håp

Rødt synker nær prosenten til lave 5,4 og Sp til fem prosent i Vårt Lands måling.

Nedgangen for Trygve Slagsvold Vedum skyldes at enda flere av Sps velgere fra 2021 ville latt være å stemme hvis det var stortingsvalg nå. Mange går også til Høyre.

Regjeringspartiene har mange usikre velgere på «gjerdet», som de kan håpe å mobilisere, påpeker Jonas Stein. Men overordnet er bildet gjenkjennelig og flertallet er borgerlig, mener valgforskeren:

– Høyre gjør det bra, Ap har stabilisert seg og Sp er svekket.

MOT GJENNOMBRUDD: Owe Ingemann Waltherzøe er leder i Industri- og næringspartiet (INP). På Norstats måling mangler det bare 0,4 prosentpoeng til sperregrensen. (Javad Parsa/NPK)

Rekord for nytt parti vekker oppsikt

At nykommeren Industri- og Næringspartiet (INP) får så mye som 3,6 prosent, er derimot oppsiktsvekkende, mener Jonas Stein.

Det ville gitt gjennombrudd og én stortingsrepresentant hvis det var valg. INP måles klart større enn KrF og 0,4 prosentpoeng unna sperregrensen for utjevningsmandater.

Fremgangen er utenfor feilmarginen, men styrken i den må foreløpig tas med en klype salt, mener valgforsker Stein.

Oppslutningen er den høyeste Norstat har notert i ordinære målinger, både for Vårt Land og NRK/Aftenposten.

– Den store majoriteten er tidligere Frp-velgere, noe som forklarer hvorfor Frp gjør det såpass dårlig i målingen, sier Stein.

Appell hos «velferdssjåvinister»?

Det tyder på at partiet appellerer til det fagfolk kaller for «velferdssjåvinister», mener valgforskeren:

– Velgere som er litt på venstresiden økonomisk, men som samtidig er litt mer tradisjonelle og nasjonalistiske.