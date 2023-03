– Det er et kjempestort historisk sus over dette, sier Høyre-leder Erna Solberg til Vårt Land.

Vi må tilbake til den blå bølgen ved inngangen til 1980-tallet for å finne lignende tall for Høyre før et lokalvalg.

Det går fram av Norstats ferske måling for Vårt Land og Dagbladet. I målingen har Norstat stilt to spørsmål: Hva respondentene ville stemt dersom det var stortingsvalg idag, og hva de ville stemt dersom det var kommunevalg.

Høyre slår rekordresultat fra valget i 1979 og får hele 31,5 prosent i vår kommunemåling.

Nasjonalt fortsetter Høyre styrkebyggingen med 34,6 prosent i stortingsmålingen.

Også SV gjør det knallgodt når man spør om stortingsvalg: 10,2 prosent er beste notering hos Vårt Land siden september 2005.

For et slitent KrF finnes også gladnytt: Stortingsmålingen viser at de klarer sperregrensen. Tallmaterialet viser at partiet nå henter godt med velgere fra Senterpartiet.

Ville gitt Høyres beste lokalvalg noensinne

Men nå drar Høyre ifra også i lokalvalgkampen og passerer for første gang i år 30 prosent på en kommunemåling – oppslutningen er 31,5 prosent.

– Skal man sammenligne historisk, må man også se på summen av Høyre og Frp, minner Erna Solberg om.

Samlet har Høyre og Frp aldri gjort et bedre lokalvalg enn vår ferske kommunemåling. Bestenotering kom i 2011 da de samlet fikk 39,4 prosent. Nå får de samlet 40,8 prosent.

Ved kommunevalget for fire år siden hadde regjeringsslitasjen startet og Høyre fikk lave 20,1 prosent.

– Jeg vet vi skal slåss ganske hardt for å holde på alle stemmene. Medvind for et parti gir ofte noen velgere som ikke er blant de første til å gå til urnene. Men vi må motivere dem til det ved å snakke om sakene som betyr noe i hverdagen deres, sier Solberg.

Mye av Høyres velgervekst i målingen kommer nettopp fra velgere som ikke stemte sist lokalvalg.

Ap under det historiske bunnvalget i 2019

I lokalvalgsmålinger har Ap og Sp stått sterkere enn i stortingsmålinger. Men selv om Ap kan notere seg 23 prosent i vår kommunemåling, er avstanden opp til Høyre på 8,5 prosentpoeng.

Ap er bare 1,8 prosentpoeng unna valgresultatet fra 2019 på 24,8 prosent. Men det var det verste lokalvalget for «ørnen» i norsk politikk noensinne.

Sp ville samlet 8,6 prosent av velgerne. Det er betraktelig lavere enn de 14,4 partiet fikk i Kommune-Norge for fire år siden.

---

Vårt Land og Dagbladets målinger

Utover 2023 vil Vårt Land sammen med Dagbladet bringe et utvalg politiske målinger.

Våre stortings- og kommunemålinger for mars ble utført av Norstat i forrige uke og gjennom helgen som var.

---

SV med beste stortingsmåling siden 2005

Vårt Land og Dagbladets to målinger er utført rundt Sp og SV sine landsmøter denne helgen. Mens Sp får lave 5,5 prosent i stortingsmålingen, får SV og partiets nye leder Kirsti Bergstø knalltall.

SV måles til hele 10,2 prosent i stortingsmålingen. På Vårt Lands galluper må vi tilbake til september 2005 for å finne sterkere SV-tall.

– Dette er veldig inspirerende for oss i den nye ledelsen. Jeg lover at vi skal jobbe videre for å få ned forskjellene og klimautslippene, sier partileder Kirsti Bergstø.

I kommunemålingen er nivået betraktelig lavere for SV: 7,6 prosent.

«Lillavelgere» forlater Ap: 130.000 går til Høyre

Men SV er igjen klart større enn rivalen Rødt (6,3 prosent) i rikspolitikken. Bakgrunnstallene viser også at SV henter hele 35.000 velgere fra Aps leir.

For Jonas Gahr Støre er imidlertid lekkasjen av «lillavelgere» til Høyre enda mer dramatisk: 130.000 av Aps velgere fra forrige stortingsvalg ville nå brukt Høyres stemmeseddel.

Venstresidens flertall knust – Hadde snudd Stortinget på hodet

Det gir et dramatisk endret styrkeforholdet mellom blokkene i rikspolitikken:

Høyre ville alene fått 62 stortingsrepresentanter – Ap, Sp og SV bare 60 totalt.

Det gir knusende ikke-sosialistisk flertall: 97 mandater for Høyre, Frp, Venstre og KrF.

GJØR INNTRYKK: Det er ikke ofte at Høyres leder og tidligere statsminister, Erna Solberg, kaller en måling for «uvirkelig». (Erlend Berge)

Erna Solberg: – Alle fire må med

– Det er litt sånn uvirkelig å se dette, sier Erna Solberg om flertallet.

Først og fremst er hun glad for at alle ikke-sosialistiske partier er over sperregrensen.

– Høyre baserer seg på at de fire partiene finner frem til løsninger bak en styringsdyktig regjering. Det har vi vist at vi kan, sier Solberg.

Hun tror én forklaring på Støre-regjeringens krise er at «Sp og Ap både i kommuner og på nasjonalt plan har vist hva de egentlig står for».

HAR DRAGET: Partileder Olaug Bollestad og KrF har vunnet over rundt 10.000 velgere som stemte Sp ved stortingsvalget i 2021. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Nå har KrF draget på Sp-velgere

KrF lander på fire prosent i stortingsmålingen – og på 3,5 prosent i kommunemålingen. Bakgrunnstallene viser nye trender for KrFs del:

Gjennom fjoråret ville 10.-20.000 av KrFs 2021-velgere heller ha stemt på Høyre. Den lekkasjen er nå nær borte.

For første gang på lang tid henter nå KrF godt med velgere fra Sp: I stortingsmålingen over 10.000 – i kommunedelen noe lavere.

– Det er hyggelig at flere går til KrF, men jeg er mer opptatt av at KrF går frem enn hvilke partier vi henter stemmene fra, kommenterer partileder Olaug Bollestad.

Slik svarer parlamentarisk nestleder i Sp, Geir Pollestad, når Vårt Land spør om det har begynt å glippe blant tradisjonelle sentrumsvelgere:

– Det er ikke min oppgave å tolke bakgrunnstall. Vi hadde et godt landsmøte med vedtak som klargjør partiprofilen. Sp skal stå på for et betydelig bedre valgresultat enn denne stortingsmålingen.

Lokal katastrofe for Venstre?

Frp får 11,4 prosent i stortingsmålingen og lave 9,3 prosent i kommunemålingen.

Venstre ser femtallet i rikspolitikken, men i lokalpolitikken blinker varsellampene. Hos Norstat får partiet «katastrofetall» på 2,7 prosent.

I 2019 fikk Venstre en oppslutning på 3,9. Det var den gang en nedtur etter tre strake kommunevalg over fem prosent.

Også for Miljøpartiet De Grønne butter det: 3,7 prosent i kommunemålingen er langt under de 6,8 partiet fikk ved lokalvalget i 2019. MDG er med lave 2,9 prosent på stortingsmålingen under sperregrensen.