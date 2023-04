Lukas Stiftelsen avvikler hospice i Malvik

«Lukas Stiftelsen avvikler prosjekt Lukas Hospice. Vi innser at det ikke er tilstrekkelig politisk vilje til å sikre finansielle rammer, slik at vi kan møte alvorlig syke og døende mennesker med tilbud om opphold på et frittstående hospice», skriver organisasjonen i en pressemelding torsdag.

«Vi har mange sterke fortellinger om hva tilbudet har betydd for pasienter og deres pårørende. En tverrfaglig stab har jobbet dedikert med å legge liv til dagene for alvorlig syke og døende pasienter», skriver organisasjonen videre.

Hospicet ble startet som et femårig prosjekt etter å ha fått øremerkede midler over statsbudsjettet i 2019.

Lukas Stiftelsen er en ideell diakonal stiftelse som eier og driver helseinstitusjoner innen rehabilitering, geriatri, psykisk helsevern og rus i Trøndelag og i Indre Østfold.