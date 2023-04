Oppgjør om arbeidslinja i Ap – Nå åpner Støre for å øke ytelser

– Det er en del som ikke kan være i jobb av ulike årsaker, og de skal også ha grunnlag for et trygt liv. Derfor mener jeg at vi skal se på, og vi har sett på, og justert en lang rekke ordninger for å gjøre det mulig å klare seg uten jobb, sier Ap-leder og statsminister Støre til NRK torsdag.

I januar publiserte Vårt Land et intervju med Hansen, som er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, der hun uttalte at «arbeidslinja er et fryktelig begrep». Hun, med lokale Ap-topper i Oslo, Viken, Bergen og Tromsø med seg, mener at trygdesatsene må heves.

Så seint som i forrige uke gikk Støre langt i å si at delegatene som samles på landsmøtet i mai ikke kan få i pose og sekk, både økte kontantytelser og utvidede velferdstjenester.

– Det vil alltid være et balansepunkt mellom kontantutbetalinger og gode tjenester. Det blir et spørsmål om hvor vi prioriterer ressursene, men også et politisk spørsmål om hva gode og tilgjengelige tjenester betyr, sa Støre til Vårt Land.

Han viser til Drammen, der de har sett dramatisk økt bruk av SFO etter at tilbud ble gratis.

– Den satsingen vil jeg nødig være foruten, sier han.

Flere Ap-tungvektere støtter økte satser

Bakteppet for debatten er dyrtiden med økte priser på mat, strøm og boliglån som har utløst kritikk mot dagens satser. Det ventes at spørsmålet tas opp på Aps landsmøte i mai.

Åtte av Arbeiderpartiets 14 fylkeslag har vedtatt uttalelser om nivået på ulike sosiale ytelser i forkant av partiets landsmøte i mai.

Flere tungvektere med sentrale verv i Ap støtter uttalelsene. Hoda Imad, toppkandidat for Akershus Ap, Ina Libak, tidligere AUF-leder og Tuva Moflag, sosialpolitisk talsperson har alle uttalt til Vårt Land at de ønsker en endring i satsene.

Med grasrota i partiet i ryggen åpner nå Ap-lederen for å se på satsene, etter å tidligere ha avvist å permanent heve trygdesatsene.

– Det skal være slik at du kan leve et trygt liv også på de ytelsene. Det er en del av velferdsstaten. Jeg er ikke prinsipielt imot noe av dette, vi må se på dette samlet, forteller statsministeren til NRK.

Støre advarer samtidig kraftig mot å sette debatten om økte trygdeytelser opp mot arbeidslinja, som er et politisk mål om å få flest mulig ut i jobb. Arbeidslinjas mantra er at det skal lønne seg å jobbe framfor å motta trygd.

[ Støre med advarsel før sosialpolitisk slag i Ap ]