– For å sikre et godt og konkret lovforbud må regjeringen arbeide noe lengre med proposisjonen og fremmer forslaget i løpet av sommeren, skriver regjeringen på sin nettside.

Det betyr at Støre-regjeringen er forsinket i arbeidet med å forby konverteringsterapi, og at Stortinget ikke får behandlet et lovforslag før lokalvalget.

Etter planen skulle lovforslaget sendes til Stortinget i april. Nå varsler regjeringen altså at forslaget først kommer sommeren 2023.

Den formelle fristen for å få behandlet et forslag i Stortingets vårsesjon er 10. april. Hvis regjeringen har et flertall i ryggen, er det mulig å få behandlet forslag som er sendt inn senere i løpet av vårsesjonen.

Men når forslaget tidligst kommer i juni, blir tiden for knapp til å rekke komitébehandling og stortingsvedtak før sommerferien.

Deretter venter valgkamp og kommune- og fylkestingsvalg. I høst trer Stortinget først sammen igjen i begynnelsen av oktober.

Dette innebar regjeringens første forslag

Regjeringen sendte lovforslaget ble først lagt fram i juni i fjor. Da ble det foreslått at strafferammen for å utføre konverteringsterapi, såkalt homoterapi, foreslås å være bøter eller fengsel i inntil tre år, mens strafferammen vil være seks år dersom handlingen har medført betydelig psykisk skade.

Forslaget innebærer også et forbud mot å markedsføre metoder som har mål om å endre, fornekte eller undertrykke folks seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Et brudd på markedsføringsforbudet vil føre til bøter eller fengselsstraffer på inntil seks måneder.

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) da hun la fram lovforslaget i juni.

---

Forbud mot konverteringsterapi

Også Solberg-regjeringen sendte ut forslag om et forbud mot konverteringsterapi (også omtalt som «homoterapi». Men de borgerlige ville blant annet ikke totalforby dette for voksne.

I juni i fjor sendte kultur- og likestillingsministeren en langt strengere utgave med totalforbud ut på høring. Høringsfrist var i oktober.

I Hurdalsplattformen lover Støre-regjeringen å forby konverteringsterapi. Men regjeringserklæringen sa ikke noe om strengheten i et forslag.

---