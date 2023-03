Munker nekter å forlate kloster – anklages for støtte til Russland

Den ukrainske regjeringen avsluttet 29. mars leieavtalen som lar munkene bo gratis i Grotteklosteret, men sier det kan ta flere uker å få munkene ut derfra.

Bakgrunnen for utkastelsen er at patriark Kirill er en uttalt Putin-venn. Og at ukrainske myndigheter mener å ha funnet bevis for at store deler av den russiskortodokse kirken i Ukraina i lang tid har spredd pro-russisk propaganda på steder den ortodokse kirken i landet opplever som hellige.

Hevder å ha kuttet bånd

Ukrainas nasjonale sikkerhetsbyrå (SSU) la i desember i fjor ut bilder av russiske pass, russisk valuta og brosjyrer med meldinger fra den Moskva-baserte lederen av den russiskortodokse kirke, Patriark Kirill.

Bildene og funnene er gjort etter sikkerhetsbyråets gjennomgang av en hel rekke ukrainske kirker, klostre og religiøse samlingssteder i det nå krigsherjede landet.

Ukrainas ortodokse kirke har vært en del av den russisk-ortodokse siden det 17. århundre, men i 2019 brøt deler av den med Moskva på grunn av den russiske annekteringen av Krym og støtten til separatistene i Donbas.

Partiark Kirill har gitt uttrykk for klar støtte til krigen, som i Russland omtales som en «spesialoperasjon».

– Vi er uenig med patriark Kirill i Moskva om krigen, het det i en uttalelse fra kirken etter rådsmøtet i mai i fjor der den russiske aggresjonen og spørsmålet om uavhengighet var temaet. Kirkemøtet fordømte krigen, men unnlot å likevel å legge ansvaret på Russland. Noen entydig løsrivelse ble ikke utfallet. Kirkemøtets vedtak var også kritisk i omtalen av rivalen Ukrainas ortodokse kirke som har brutt ut.

Til domstolen

Ortodokse munker som har blitt beordret ut av klosteret i Kiev nekter å forlate det til tross for at de fikk en frist til 29. mars. Striden om Grotte-klosteret , som er Ukrainas helligste ortodokse sted, er en del av en bredere religiøs konflikt som utspiller seg parallelt med krigen.

Munkene som bruker eiendommen tilhører den ukrainske ortodokse kirken, som har blitt anklaget for koblinger til Russland. Men siden den eies av den ukrainske regjeringen, og byrået som fører tilsyn med eiendommen varslet UOC tidligere denne måneden om at man avslutter leieavtalen.

Metropolitan Pavel, en abbed i klosterkomplekset, fortalte dagen for utkastelsen kirkegjengere at UOC ikke ville forlate stedet i påvente av utfallet av et søksmål det anla i en domstol i Kiev i forrige uke for å stoppe utkastelsen.

– Ingen vil bli slept ut etter beina. Ingen skal kastets ut med makt, alt vil skje i tråd med loven, men til syvende og sist må Moskva-kirkens representanter forlate stedet, sier sekretær Oleksij Danilov i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd.

Munkene sier de vil bli så lenge som mulig, noe som har ført til frykt for en konfrontasjon. Metropolitan Pavlo har ingen planer om å flytte.

– Jeg vil forsikre dere om at Loven er på vår side. Ifølge loven, grunnloven, kan de ikke kaste oss ut. Nå er dette i domstolenes hender, De har ingen rett til å kaste ut kirkens menn før en rettslig kjennelse er på plass, sier han til flere hundre som kom til morgenmesse.

Klosteret, som kneiser med sine gylne kupler over elven Dnipro i den ukrainske hovedstaden, har spilt en viktig rolle i både Ukrainas og Russlands historie.