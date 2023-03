Tidligere KrF-topp returnerer til Dagen

I juli i fjor annonserte Geir Morten Nilsen at han ga seg som generalsekretær i Kristelig Folkeparti (KrF).

Nå går han tilbake til Dagen hvor han igjen skal ta på seg jobben som konsernsjef, det melder avisa selv.

Sjefredaktør Vebjørn Selbekk sier til Dagen at han ser på ansettelsen av Nilsen som et bevis på at gode mennesker ønske rå jobbe i avisa.

– Vi bygger et vinnerlag, og jeg ser på denne ansettelsen som enda et steg i retning av å kunne bli Norges største kristne mediehus.

Geir Morten Nilsen mener avisa fortsatt har potensial for vekst.

– Behovet for en avis med et tydelig ståsted er ikke blitt mindre. Jeg ser fram til å gå løs på utfordringer og muligheter sammen med en dyktig stab, sier Nilsen.

