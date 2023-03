Vil ha forbud mot forkynning i skolen

Regjeringen vil utvide forbudet mot forkynning i skolen, som i dag bare gjelder i KRLE- og på grunnskolen. Det kommer frem i et nytt lovforslag.

– Etter dagens lov gjelder forkynningsforbudet bare uttrykkelig for KRLE-faget og bare for grunnskolen. Forslaget innebærer at forkynningsforbudet skal gjelde for både grunnskolen og den videregående opplæringa og for KRLE og andre fag, skriver Kunnskapsdepartemtentet i en pressemelding.

Vårt Land har tidligere skrevet at Kirkerådet frykter at et forkynnelsesforbud vil skape usikkerhet rundt skolegudstjenestene.

I dag er det forbudt ved lov å forkynne i KRLE-faget og på grunnskolen.

Det nye lovforslaget vil gjøre det ulovlig å forkynne i alle fag, og i videregående opplæring

