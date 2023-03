Edel-Marie Haukland har fortid som KrFU-leder, hvor hun var leder fra 2019 til 2021. Nå vender hun tilbake til partiet – denne gangen som del av kommunikasjonsteamet til moderpartiet. Haukland blir personlig rådgiver for partileder Olaug Bollestad.

– Jeg gleder meg veldig til å jobbe med Olaug og resten av KrF-apparatet. Nå har jeg hatt en pause på halvannet år, og det blir godt å se folk igjen. Dette er et lag jeg vil være med på.

Da Haukland sa nei til gjenvalg som KrFU-leder i 2021, fortalte hun Vårt Land at planen var å bli prest. Men nå må studiene altså vike for partipolitikk.

– De neste valgene er kjempeviktige for KrF, og da er er det alle mann om bord. Det håper jeg flere også tenker. Planen er fortsatt å bli prest, og jeg tror nok de på MF har god forståelse for kall.

En turbulent tid

Det har vært en tidvis turbulent tid i partiet. Å finne Geir Morten Nilsens arvtager som partiets generalsekretær, tok lengre tid enn antatt. Etter at han sa opp stillingen i fjor sommer, tok det over et halvt år å erstatte ham. I januar meldte Vårt Land at KrF var forsinket i jakten og startet valgåret med en ribbet organisasjon.

Senere samme måned ble Astrid-Therese Theisen ansatt som ny pressesjef, og i midten av februar ble daværende Pinsebevegelsen-leder Ingunn Ulfsten annonsert som ny KrF-general.

– Det har vært en stund med uro i partiet. Hva blir de største utfordringene?

– Når er det ikke uro i et parti, tenker jeg. Det er bra at folk ikke sitter på baken og venter. Nå begynner snart valgkampen, og vi skal se fremover, ruste organisasjonen og jobbe med kjernesakene våre, sier Haukland, som mener det er viktig å huske på hva som binder dem sammen:

– Vi er i samme parti av en grunn. Det å fokusere på de sakene som samler oss og det som gjør at KrF trengs i norsk politikk, er viktig. Det er kjempeviktig for Norge og for kommunene og fylkene der ute at det er KrF-ere til stede. Det blir enda tydeligere om de stemmene forsvinner, sier hun.

---

Edel-Marie Haukland

Født og oppvokst i Bodø. Har tidligere studert filosofi ved Universitetet i Bergen, og studerer i dag teologi ved MF vitenskapelige høyskole.

Var KrFU-leder mellom 2019 og 2021. Kommer fra stillingen som rådgiver i Presteforeningen.

Ved stortingsvalget i 2021 var hun andrekandidat på Nordland KrFs stortingsliste.

---

Begeistret Bollestad

– Jeg synes det er galkjekt at Edel-Marie har takket ja til å bli min personlige rådgiver. Jeg gleder meg veldig til å jobbe tett med henne, skriver Olaug Bollestad i en kommentar til Vårt Land.

– Edel-Marie har et skarpt hode og er varm og klok. Hun har lang fartstid i KrF og kjenner organisasjonen godt, legger hun til.

Morten Marius Larsen, nyhetsleder i religionsavdelingen i Vårt Land, er forlovet med Haukland. Han har ikke vært involvert i denne saken.