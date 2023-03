Lysbakken om Nato-vedtak: Vi må forholde oss til verden som den er

Landsmøtet stemte lørdag for at Norge ikke lenger skal tre ut av Nato. Det var nødvendig etter at Finland og Sverige søkte medlemskap, påpekte Lysbakken etterpå.

Han understreket at SVs foretrukne alternativ fortsatt er et nordisk forsvarssamarbeid.

– Men en kan ikke ha alternativer som ikke lenger er realistiske. Vi må forholde oss til sånn som verden er, sa Lysbakken etter avstemningen.

Han avviser at linjeskiftet betyr en grunnleggende politikkomlegging for SV

– Vår analyse av Nato og kritikken av avhengigheten av USA, den står seg jo. Jeg tror jo faktisk den er mer aktuell enn før, sa han.

