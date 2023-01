Et splittet Kristelig Folkeparti avtegner seg, men Ida Lindtveit Røse er i tet når nestleder-racet i partiet nærmer seg oppløpssiden.

Det viser Vårt Lands kartlegging av innstillingene fra fylkeslag, Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) og KrF Kvinner (KrFK) så langt.

11. januar er fristen i andre og siste høringsrunde. Deretter skal valgkomiteen jobbe fram sin anbefaling til landsmøtet i april.

Dette viser kartlegging av innstillinger

I disse KrF-lagene har fylkesstyrene nå innstilt på én kandidat til vervet som 2. nestleder:

Ida Lindtveit Røse: Anbefales av Rogaland, Innlandet, KrFU, Troms og Finnmark, samt hjemfylket Viken.

Anbefales av Rogaland, Innlandet, KrFU, Troms og Finnmark, samt hjemfylket Viken. Jorunn Gleditsch Lossius: Anbefales av Møre og Romsdal, samt Vestfold og Telemark. Hjemfylket Agder har ikke fattet vedtak ennå, men vil ventelig peke på henne.

Anbefales av Møre og Romsdal, samt Vestfold og Telemark. Hjemfylket Agder har ikke fattet vedtak ennå, men vil ventelig peke på henne. Karin Bjørkhaug: Fremmes av hjemfylket Trøndelag.

Vestland KrF har levert en delt innstilling, altså anbefalt både Røse og Lossius til nestledervervet. I Nordland gjenstår det formaliteter.

Oslo og KrF Kvinner har ennå ikke tatt stilling. I første høringsrunde leverte Oslo en delt innstilling mellom de to mens KrFK anbefalte Lossius.

Seiler opp til thriller – Dette skiller Røse og Lossius

Dermed seiler det opp til en thriller på KrFs landsmøte i april mellom to kandidater med ulik profil, selv om begge har markert seg om valgfrihet for barnefamilier:

Ida Lindtveit Røse (30)

Gruppelederen i fylkestinget i Viken anses som blå i pengepolitikken. Som KrFU-leder støttet Røse dagens abortlov med selvbestemt abort til uke 12. Som statsrådsvikar for Kjell Ingolf Ropstad markerte hun seg med større åpenhet for Pride-feiring enn sjefen sin.

Jorunn Gleditsch Lossius (42)

Fylkeslederen i Agder var raskt ute med kritikk da Hadle Bjuland og KrFU gikk inn for å frede abortgrensen ved uke 12. Som møtende stortingsvara for Kjell Ingolf Ropstad var hun en tøff motstander av statlig overstyring i religionspolitikken.

Noe dramatisk må skje hvis valgkomité eller landsmøte skal velge Trøndelags kandidat, Karin Bjørkhaug, til det ledige nestledervervet.

I TET: Ida Lindtveit Røse (KrF) er gruppeleder for KrF i fylkestinget i Viken og tidligere leder i KrFU. (Guro A. Midtmageli)

Splittede lag og menige delegater er X-faktor

Vårt Lands kartlegging gir en pekepinn, men ingen fasit på hvem landsmøtet velger som ny nestleder i april.

Store KrF-lag i «bibelbeltet» på Sør-Vestlandet var nemlig langt fra enstemmige. Dette var stemmetallene i fylkesstyrene der:

Rogaland: 11 mot 7 i favør Røse. Ni av Rogalands 27 styremedlemmer deltok ikke på møtet.

11 mot 7 i favør Røse. Ni av Rogalands 27 styremedlemmer deltok ikke på møtet. Vestland : 6 mot 3 i favør Røse.

: 6 mot 3 i favør Røse. Møre og Romsdal: Én stemmes overvekt i favør Lossius.

I KrF har man ikke tradisjon for å binde delegater på landsmøter, men både vedtak fra eget fylkesstyre og valgkomiteens anbefaling vil ligge i vektskåla når de skal kaste stemme.

BETYDELIG STØTTE: Fylkesleder i Agder, Jorunn Gleditsch Lossius, får støtte fra et betydelig mindretall i høringsrunden om nestledervalget. (Erlend Berge)

Hodepine for valgkomiteen: Vanskeligere å samle KrF

Selv om Ida Lindtveit Røse nå synes å lede nestleder-racet, vil svarene fra partiet volde valgkomiteen hodebry og gjøre det vanskelig å samle KrF om én kandidat etter år med turbulens.

Enten komiteen leverer en delt innstilling, eller bare anbefaler én kandidat, så kan enden på visa bli kampvotering på landsmøtet.

Føler et stort mindretall seg oversett av valgkomiteen, kan det nemlig komme «benkeforslag» fra salen. Verken Røse eller Jorunn Gleditsch Lossius vil avsløre om de er åpne for kampvotering og å bli «benket».

VIKTIG FYLKE: Hadle Rasmus Bjuland (t.v.) og fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF, partiets største fylkeslag. Der har flertallet i fylkesstyret vedtatt å innstille på Ida Lindtveit Røse som nestleder. (Lise Åserud/NTB)

Derfor peker Rogaland KrF på Røse

Partileder Olaug Bollestads fylkeslag, Rogaland, sender flest delegater til vårens landsmøte. Fylkesleder Oddny Helen Turøy begrunner anbefalingen av Ida Lindtveit Røse med at hun er en «relativt ung», men «veldig dyktig og erfaren politiker».

For flertallet i fylkesstyret var det viktig å sikre at KrF er et landsdekkende parti – også i ledelsen, påpeker Turøy.

– Hvorfor pekte dere på én kandidat når mindretallet var relativt stort?

– Fordi vi ble bedt om å spille inn én person i andre høringsrunde, svarer Turøy.

– De to har inntatt ulike posisjoner i noen verdisaker. For eksempel om abortloven. Har det hatt noe å si?

– Verdispørsmål og syn på ulike saker var del av diskusjonen. Men for flertallet var geografi et viktig argument for Ida, i tillegg til at hun har gode verdier og fronter partiet bra.

[ KrF forsinket i jakten: Går inn i valgåret uten ny general ]

Vestland KrF om delt innstilling: – Begge må med

Vestland KrF gikk derimot for en delt innstilling mellom Røse og Lossius.

Slik ønsket styret å signalisere at begge må få fremskutt plass i sentralstyret, forklarer fylkesleder Morten Helland.

– Flertallet vektla representasjon fra flere deler av landet og at Røse har vært en tydelig stemme i barne- og familiepolitikken. Mindretallet vektla at Lossius representerer en viktig KrF-region, og at hun er en klar røst i verdispørsmål, utdyper Helland.

Selv håper han valgkomiteen anbefaler en ledelse som utfyller hverandre.

