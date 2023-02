Kirken markerer årsdagen for krigen i Ukraina

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

– Det gjelder å ikke miste håpet, midt i alt som er krevende. Derfor ønsker vi å samles til fredsbønn med lystenning, i solidaritet med det ukrainske folk og i bønn om rettferdig fred, skriver Trefoldighetskirken på nettsiden sin.

Norges Kristne Råd har opprettet en Ukraina-nettside blant annet med bønner som norske biskoper oppfordrer kirkene til å bruke under markeringene framover, også i gudstjenester på søndag.

I Trefoldighetskirken klokka 15 vil det være ukrainere, representanter for Norges kristne råd, hjelpeorganisasjoner og myndigheter. Etter fredsbønnen serverer Norske Kvinners Sanitetsforening i Oslo ukrainsk suppe. Deretter er det mulig å gå til Eidsvoll plass, hvor det skal være en solidaritetsmarkering og fakkeltog klokken 17.

Kirkemøtet, Den norske kirkes øverste demokratiske organ, vedtok i 2022 en uttalelse som fordømmer Russlands angrep på Ukraina.

– Angrepet på Ukraina er en hån mot de kristne og humanistiske verdiene Europa er tuftet på. Krigens råskap er synd mot mennesker og opprør mot Guds vilje.

Slottet opplyser til NTB at det ikke vil være noen fra Kongehuset til stede. Kronprinsparet deltok sist torsdag da seks hjelpeorganisasjoner og Nobels Fredssenter arrangerte en markering til støtte for ofrene for krigen.