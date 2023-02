I den tyrkiske byen Antakya skal flere bygninger ha blitt skadd, forteller øyenvitner ifølge Reuters.

Antakya, hovedstaden i Hatay-provinsen, ble hardt rammet av de kraftige skjelvene for to uker siden. Store deler av byen ligger i ruiner, og i helgen opplyste lokale myndigheter at minst 80 prosent av bygningene i byen enten er ødelagt eller har så store skader at de må rives.