– Vi har ikke spilt alle kortene våre ennå, og vil se på muligheten for å prøve saken for domstolene, sier Torbjørn Dahl i Lågendeltaets venner.

Dahl var leder for Lågendeltaets Venner fram til nylig, og ny leder er foreløpig ikke på plass.

– Vi tar dette til etterretning. Vi må se forslaget til endring av forskrift og hva det innebærer. Regjeringen nevner avbøtende tiltak, og vi er spent på å se det. Men for oss er et vern et vern, og da må man respektere det lovverket man har bestemt, sier Dahl.

For ham er det en inspirasjon at filmen Ellos eatnu – La elva leve om Alta-aksjonen nå er på kinolerreter over hele landet.

– Vi kommer ikke over at Espen Barth Eide kan signere en avtale i Montreal, og så er det første han gjør å endre en verneforskrift i et naturreservat. Det blir spennende å se når SV som støtteparti setter foten ned, sier Dahl.

Tviler på at vei kan bygges

Regjeringen skriver i en pressemelding fredag at den mener det samlet sett er den beste løsningen å bygge ny vei gjennom Lågendeltaet naturreservat. Den viser til at Lillehammer får en bedre løsning for lokaltrafikk og tungtransport, og at det er en fordel for fuglelivet at eksisterende vei får mindre belastning. Som kompensasjon skal andre områder vernes.

Hilde Jorunn Hoven sitter i kommunestyret på Lillehammer og representerte Sp til hun meldte seg ut i fjor. Hun kjenner saken godt og stiller spørsmål ved om regjeringen faktisk får til å bygge vei gjennom naturreservatet.

– Dette framstår naivt. Jeg er overrasket over at regjeringen tror dette er så enkelt. Det kan tyde på at de ikke har satt seg inn i saken, enten det juridiske, biologiske eller forvaltningsmessige, sier Hoven.

Hun viser til at da det ble lagt fram konsekvensutredninger av ny E6 forbi Lillehammer i 2017, var det svært tydelig at den nye traseen har klar og svært negativ virkning på fredningsverdiene.

– Som politikere er regjeringen ikke fristilt fra lover, regler og forvaltningskrav. Det er viktig at samfunnet kan ha tillit til at vedtak er objektive. Det kan ikke være sånn at når staten taper og regjeringen ikke får det som den vil, blir det omkamper, men aldri når innbyggerne taper, sier Hoven.

Massiv lokal lobby

Dag Olav Hessen er professor i biogeokjemi og godt kjent på Lillehammer. Han mener argumentene for å bygge ny E6 gjennom Lågendeltaet er svake, men ut fra den massive lokale lobbyeringen i det siste er han likevel ikke overrasket.

– Det er et paradoks så tett oppi Montreal-toppmøtet og den glade nyheten om at man nå går inn for å verne 30 prosent av naturen, at man ser hvordan denne type tiltak vinner fram, og det av hensyn til tidsbesparelse på noen minutter.

– Ifølge regjeringen og ordføreren på Lillehammer er det naturargumenter også for å bygge en ny vei gjennom Lågendeltaet?

– Det har vært påpekt at mye av de vanntilknytta fuglene ofte raster der den eksisterende broa går. Samtidig er dette et litt underlig argument, fordi man fjerner ikke den broa selv om det bygges en ny. Dette handler også om vernekvalitetene for et helt reservat, som ikke bare er fugler, men også annet dyreliv og opplevelsesverdien. Dette er et område jeg kjenner godt. Det er flott å gå i, og den følelsen blir annerledes når du får det gjennombrutt med enda en bro.

Hessen mener regjeringens avgjørelse tyder på at naturvern fortsatt blir sett på som en sektorinteresse som samferdsel trumfer, selv om det koster mye penger.

– Noe av det Miljødirektoratet trakk inn i sitt vedtak, var at veien ikke er økonomisk lønnsom. Et spørsmål er også hvor lenge vi kan pøse inn milliarder på veibygging når sykehus og universiteter må spare inn, sier Hessen.

---

E6 over Lågendeltaet

Stortinget vedtok i 1990 fredning av naturreservatet i Lågendeltaet, som går fra grensen til Øyer og sørover til Vingnesbrua.

Ved utbyggingen av firefelts E6 Roterud – Storhove har Statsforvalteren i Innlandet gitt Nye veier dispensasjon fra vernebestemmelsene for å krysse Lågendeltaet med bru.

Dispensasjonen har blitt påklaget av Naturvernforbundet og Lågendeltaets Venner.

Miljødirektoratet vedtok i desember å stanse planene om utbygging av E6 ved Lågendeltaet.

Fredag 10. februar åpnet regjeringen i en pressemelding for likevel å bygge ny E6-trasé med en ny kryssing av Lågendeltaet.

---