Minst 1400 døde: – Nå gjelder det å redde liv

Det er minst 237 døde i regjeringskontrollerte områder i Syria, ifølge syriske helsemyndigheter.

Flere hundre er skadd, og et ukjent antall mennesker fryktes å være fanget i ruinene av sammenraste bygninger. Det ventes derfor at tallet på døde vil stige etter hvert som redningsmannskaper får søkt gjennom ruinene.

Røde Kors: Nå gjelder det

– 95 prosent av de som blir reddet ut av bygningene i live, blir hentet ut dag og i morgen. Nå gjelder det bare å redde liv, sier Håkon Jakob Røthing, programsjef i Røde Kors til Vårt Land.

Røde Kors på plass i Tyrkia (Røde Halvmåne )

Tyrkias myndigheter opererer med 1.700 totalødelagte bygninger. Dette er som regel dårlig og gammel infrastruktur. Det er de fattigste som bor i disse områdene. Røde Halvmåne har folk bakken både i Syria og Tyrkia og er godt forberedt på katastrofesituasjoner. De er allerede i gang med å redde ut mennesker.

RØDE KORS: Håkon Jakob Røthing er programsjef i Røde Kors. Her (th) i møtet med et ektepar som la ned forretningene sine for å være frivillige. (SALTBONES; Olav A./Røde Kors/(Foto: Olav A. Saltbones/Røde Kors))

– Vi har 300 på bakken i Tyrkia. Halvparten er spesialisert i søk og redning. Den andre halvparten gir nødhjelp, mat, nødly og helsehjelp. Tilsvarende gjelder på syrisk side. Der har vi 500 på jobb. Men på syrisk side er bygningsmassen mye verre. Så selv om syrisk side er lenger unna episenteret, er det mange flere bygninger som har rast sammen. Det er også dårligere beredskap på syrisk side og mangel på riktig type maskineri for å lete i bygningsmassen, sier Røthing.

JORDSKJELV: 1700 bygninger i Tyrkia har rast sammen (Røde halvmåne )

Store utfordringer på syrisk side

– Væpnede grupper er ikke opptatt av naturkatastrofer, slik som dette jordskjelvet. Større væpnede grupper på syrisk side har ikke noe ambisjon om å ta på seg grunnleggende funksjoner i samfunnet, sier Røthing.

Flyktninger er alltid mer utsatt i naturkatastrofer:

– Flyktninger på tyrkisk siden bor ofte i gamle lagerbygninger, fabrikkbygninger som er forlatt, der det er aller billigste å bo. En hel del flyktninger bor også i leiligheter, men dette er ofte små og trange leiligheter med store familier. Hvis ett stort boligkompleks ramler sammen, så kan det være snakk om veldig, veldig mange mennesker, sier Røthing.

Kirkens Nødhjelp er i Syria og Tyrkia

Dagfinn Høybråten, leder i Kirkens Nødhjelp forteller til Vårt Land om voldsomme ødeleggelser:

– Fattige og sårbare er de som alltid blir rammet i slike situasjoner, og dem er det mange av i denne regionen, sier Høybråten.

Mellomkirkelig møte på Kirkens hus. Dagfinn Høybråten, Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp (Guro Asdøl Midtmageli)

Kirkens Nødhjelp vurderer nå hvordan de kan bidra sammen med sine partnere i området.

– Det vi kan si nå er at dette er en stor naturkatastrofe. Den har rammet svært befolkningstette områder. I løpet av få timer har de lagt 1 million kroner på bordet, og mobiliserer nå alt de kan for å bidra i området.

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS hadde skjelvet en styrke på 7,8. Episenteret var ved den lille byen Pazarcik, nord for den større byen Gaziantep, og skjelvet inntraff litt over klokka 02 natt til mandag lokal tid.

Det er meldt om over 40 etterskjelv, hvorav det sterkeste hadde en styrke på 6,6.

Flyktningehjelpen i krevende forhold i væpnede områder

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen sier det vil bli vanskelig å bringe inn nødhjelp til Syria etter jordskjelvet som rammet natt til mandag.

– Dette jordskjelvet kom på den verst tenkelige tiden på døgnet og året, og det rammet millioner av krigsflyktninger og internt fordrevne, sier Egeland til NTB.

Egeland påpeker at det vil bli utfordrende å bringe inn nødhjelp, ettersom det stadig er kamphandlinger nord i Syria.

Kirkens Nødhjelp med katastrofefond

Kirkens Nødhjelp har mennesker på bakken og jobber med å få oversikt over situasjonen:

– Hva trengs, har vi tilgang og har vi ressurser? Det er vurderingene vi gjør nå. Sånn som vi får situasjonen beskrevet, så trenger folk beskyttelse i form av husvære, telt, pledd. Vi kan bidra med umiddelbare nødartikler, vann og sanitære løsninger, avslutter Høybråten.

Han forteller at de bruker morgentimene på å få oversikt over den humanitære situasjonen.

Kirke kollapset i Antakia

Stefanusalliansen har samarbeidspartnere Tyrkia, som har forsøkt å finne ut mer om hva jordskjelvet har ført til.

– En av byene som er rammet, er Antakia i Tyrkia. Det er den bibelske byen Antiokia, der de kristne først begynte å kalle seg kristne.Der har kirken til en protestantisk menighet kollapset. To medlemmer er bekreftet døde foreløpig. Lederne for kirken er i live, sier Johannes Morken, medierådgiver i Stefanusalliansen.

Regjeringen følger situasjonen tett

Norge står klare til å bidra i hjelpearbeidet etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria.

– Vi er i kontakt med myndighetene for å undersøke hvordan vi best kan bistå på bakken. Min dypeste medfølelse går til de pårørende og alle andre som er berørt, skriver Jonas Gahr Støre på Twitter.

– Norge står klare til å bidra i hjelpearbeidet skriver Utenriksdepartementet på Twitter.

– Vi har så langt ikke informasjon om at norske borgere er rammet, men situasjon er uoversiktlig, sier Mathias Rongved, pressevakt i Utenriksdepartementet.

Han sier norske borgere som er rammet av jordskjelvet og vil komme i kontakt med utenrikstjenesten, kan ta kontakt med nærmeste ambassade eller UDs operative senter, skriver NTB.

Kjentes over 1.000 kilometer unna

Flere etterskjelv, det sterkeste med styrke på hele 6,6, har kommet i etterkant. Skjelvet rammet hardest sørøst i Tyrkia og nordvest i Syria, men det kunne kjennes så langt unna som i Kairo, over 1.000 kilometer unna. Ritzau skriver at skjelvet ble målt på seismografer så langt unna som Grønland.

Mennesker strømmet ut i gatene i Damaskus og Beirut da skjelvet inntraff. Italia utstedte tsunamivarsel for landets sørkyst etter jordskjelvet, men dette ble raskt trukket tilbake.

I byen Diyarbakir, drøyt 250 kilometer øst for episenteret, lette redningsmannskapene etter overlevende i ruinene av en elleve etasjer høy bygning. Til slutt ba de om stillhet for å få med seg lydene fra de begravde.

De klarte å dra en mann ut, og bar ham på båre forbi hundrevis som fulgte med på redningsarbeidet i ren desperasjon. Mennesker gråt da de innså at deres kjære var fortapt.

Det er i Tyrkia man vet mest om situasjonen, og de åtte hardest rammede provinsene har allerede fått stor bistand fra nasjonale myndigheter.

Millioner av flyktninger

Folk som prøvde å rømme fra det jordskjelvrammede området, skapte trafikkaos og hindret redningsmannskaper. Moskeer åpnet dørene for å gi mennesker ly, idet regionen er rammet av minusgrader og snøvær.

På begge sider av grensen bor det et stort antall flyktninger fra borgerkrigen i Syria, mange av dem under elendige forhold. Bare på syrisk side er det drøyt 4 millioner, i kummerlige forhold og med lite tilgang på helsehjelp. Sykehusene i regionen skal være stappfulle, idet dødstallene har passert 300 og er stigende.

Tyrkia har slått katastrofealarm på nivå fire, mens i Syria har sivilforsvarsgruppa De hvite hjelmene erklært krisetilstand.

Få land er like utsatt for jordskjelv som Tyrkia. I 1999 rammet et jordskjelv med styrke på 7,6 sørøst for Istanbul, og krevde mer enn 17.000 menneskeliv.